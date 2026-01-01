¡ÚÂç³ØÌîµå¡Û·ÄÂç¥³¡¼¥Á¤Ë£¸£´Ç¯µð¿Í¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦¾åÅÄÏÂÌÀ»á¡Ö¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥í¥¹¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Ç¶â
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¡¦·ÄÂç¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¸µµð¿ÍÆâÌî¼ê¤Î¾åÅÄÏÂÌÀ»á¡Ê£¶£³¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£±Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼ç¤ËÆâÌî¼éÈ÷¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡££±ÆüÉÕ¤Ç³ØÀ¸Ìîµå»ñ³Ê¤ò²óÉü¤·¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÅÄ»á¤Ï·ÄÂç£´Ç¯¤À¤Ã¤¿£¸£´Ç¯½Õ¤ÎÁá·ÄÀï¤Ç£³ÀïÏ¢È¯¤ÎÎ¥¤ì¶È¤ò±é¤¸¡¢Æ±Ç¯²Æ¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£¤½¤Î½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£·ø¼é¤ÎÆâÌî¼ê¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢£¸£¹Ç¯£¶·î£¸Æü¤ÎÂçÍÎÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤Ï£³¡½£³¤Î±äÄ¹£±£²²ó£²»à¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç·çÃ¼¸÷Â§¤«¤é¥×¥í£±¹æ·è¾¡¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÎÞ¤Î·è¾¡ÃÆ¤Ï¡¢¡ÈÊ¿À®µð¿Í¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¡É¤È¤·¤Æ£ÇÅÞ¤Î¸ì¤ê¤°¤µ¤À¡£
¡¡£¹£³Ç¯¤Ë°úÂà¸å¤Ï¥³¡¼¥Á¡¢µåÃÄ¿¦°÷¤È¤·¤Æµð¿Í¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÉû¹»Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£²·î£³£±ÆüÉÕ¤ÇÂàÃÄ¡£·ÄÂç¤ÎËÙ°æÅ¯Ìé´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤Ï£±³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢£³Ç¯Á°¤«¤éÊì¹»¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËÙ°æ´ÆÆÄ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢µð¿Í¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¤ÈÂç³Ø¤Ç¤âÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î¶µ°éË¡¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙ°æ´ÆÆÄ¤â¡Ö¥×¥í¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£·ÄÂç¤Ïºòµ¨¡¢£³µ¨Ï¢Â³£µ°Ì¤È¶ì¤·¤ß¡¢Éü³è¤Ø¥Ê¥¤¥ó¤Î»Îµ¤¤â¹â¤Þ¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Î¥Ã¥¯¤òµá¤á¤ëÆâÌî¿Ø¤¬Â³¡¹¤È¾åÅÄ»á¤Î²¼¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾åÅÄ»á¡£µð¿Í¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¼ã¼Ô¤ËÅÁ¼ø¤·¡¢Êì¹»¤Ø²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡¾åÅÄ¡¡ÏÂÌÀ¡Ê¤¦¤¨¤À¡¦¤«¤º¤¢¤¡Ë£±£¹£¶£²Ç¯£¸·î£³Æü¡¢°¦É²¸©À¸¤Þ¤ì¡££¶£³ºÐ¡£È¬È¨ÉÍ¡¢·ÄÂç¤ò·Ð¤Æ£¸£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡£·ø¼é¤ÎÆâÌî¼ê¤È¤·¤ÆÄÌ»»£²£°£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£²ÎÒ¡¢£µËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¸ÂÇÅÀ¡££¹£³Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥³¡¼¥Á¡¢µåÃÄ¿¦°÷¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡££¸£´Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£