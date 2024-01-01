¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î¹â°æ¹¬Âç¤¬¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¿·Ç¯½éÀï¤Ç¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤éÄ®Ìî½¤ÅÍ¤È¤È¤â¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ø
¡¡¡þ¥É¥¤¥Ä1Éô¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG4¡½0¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡¥É¥¤¥Ä¡¦¥á¥ó¥Ø¥ó¥°¥é¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥Ï¡Ë
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎDF¹â°æ¹¬Âç¡Ê21¡Ë¤¬¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ò·Þ¤¨¤¿Åßµ¨ÃæÃÇ´ü´ÖÌÀ¤±¤Î½éÀï¤Ç4¡½0¤Î¸åÈ¾27Ê¬¤«¤éFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¡Ê26¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£
¡¡J1¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤éºòÇ¯7·î¤Ë¥È¥Ã¥È¥Ê¥àÆþ¤ê¤·¤¿¹â°æ¤ÏÂÄì¶ÚËì±ê¤Ê¤É¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤ÆÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¡¢Æ±12·î28Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Ç½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇ¯ÌÀ¤±¤Î1·î2Æü¤Ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤¿¸ø¼°Àï½éÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡6·î11Æü³«Ëë¤ÎWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ÂÀï½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¡¢ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï½Ð¾ìÄ¾¸å¤Ë¹â°æ¤âÍí¤ó¤À¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤é¹¥µ¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£