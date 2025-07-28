¥Ü¥ë¥·¥¢MG¹â°æ¹¬Âç¤¬ÂÔË¾¤Î²¤½£¥Ç¥Ó¥å¡¼!! 4-0¤«¤éÄ®Ìî¤ÈÆ±»þÅêÆþ¡¢È¾Ç¯¤Ö¤ê¸ø¼°ÀïÉüµ¢
[1.11 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá ¥Ü¥ë¥·¥¢MG 4-0 ¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯]
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎDF¹â°æ¹¬Âç¤¬11Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Î¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¸åÈ¾27Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯²Æ¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÅÅ·â²ÃÆþ¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¡¢Éé½ý¤â¤¢¤Ã¤Æ¼ÂÀï¤«¤é±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÀè¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÂÔË¾¤Î²¤½£¸ø¼°Àï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â°æ¤Ï4-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾27Ê¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¡¢´Ú¹ñÂåÉ½MF¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥Ã¥×¤È¤ÎÆ±»þÅêÆþ¤Ç½Ð¾ì¡£¹â°æ¤ÏºòÇ¯7·î5Æü¤ÎJ1Âè23Àá¡¦¼¯ÅçÀï°ÊÍè¡¢190Æü¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°ÀïÉüµ¢¤È¤Ê¤ê¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹¶·â»þ¤Ï±¦SB¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â°æ¤ÏÄ¹¤é¤¯¸ø¼°Àï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤Ç¤Ï¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼ÁªÂò¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¼éÈ÷¤Ç¤ÏMF¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¸å¼ê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¹â°æ¤Î¶õ¤±¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿FW¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¨¥µ¥ó¥É¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ºÅÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ4-0¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎDF¹â°æ¹¬Âç¤¬11Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Î¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¸åÈ¾27Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯²Æ¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÅÅ·â²ÃÆþ¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¡¢Éé½ý¤â¤¢¤Ã¤Æ¼ÂÀï¤«¤é±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÀè¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÂÔË¾¤Î²¤½£¸ø¼°Àï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â°æ¤Ï4-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾27Ê¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¡¢´Ú¹ñÂåÉ½MF¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥Ã¥×¤È¤ÎÆ±»þÅêÆþ¤Ç½Ð¾ì¡£¹â°æ¤ÏºòÇ¯7·î5Æü¤ÎJ1Âè23Àá¡¦¼¯ÅçÀï°ÊÍè¡¢190Æü¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°ÀïÉüµ¢¤È¤Ê¤ê¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹¶·â»þ¤Ï±¦SB¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â°æ¤ÏÄ¹¤é¤¯¸ø¼°Àï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤Ç¤Ï¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼ÁªÂò¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¼éÈ÷¤Ç¤ÏMF¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¸å¼ê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¹â°æ¤Î¶õ¤±¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿FW¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¨¥µ¥ó¥É¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ºÅÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ4-0¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£