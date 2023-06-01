¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óvs¥Ü¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[1.11 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá](¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)
¢¨25:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼
DF 2 ¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î
DF 4 ¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼
DF 27 ¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼
DF 44 ¥è¥·¥×¡¦¥¹¥¿¥Ë¥·¥Ã¥Á
MF 14 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹
MF 17 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º
MF 20 ¥È¥à¡¦¥Ó¥·¥ç¥Õ
MF 42 ¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë
MF 45 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á
FW 9 ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó
¹µ¤¨
GK 40 ¥è¥Ê¥¹¡¦¥¦¥ë¥Ó¥Ã¥Ò
DF 21 °ËÆ£ÍÎµ±
DF 22 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í
DF 30 C. Kiala
MF 8 ¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«
MF 38 F. Chávez
MF 47 David Santos
FW 7 ¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê
FW 36 ¥¦¥£¥º¥À¥à¡¦¥Þ¥¤¥¯
´ÆÆÄ
¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë
[¥Ü¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥«¥ß¥ë¡¦¥°¥é¥Ð¥é
DF 2 ¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼
DF 4 ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥Î¥¹¡¦¥³¥¦¥ê¥¨¥é¥¥¹
DF 15 ¥â¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥¤¥§¥ó¥Ä
DF 26 ¥µ¥¨¥ë ¥¯¥ó¥Ù¥Ç¥£
MF 10 ¥í¥Ö¥í¡¦¥Þ¥¤¥§¥ë
MF 24 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¨¥ê¥¯¥»¥ó
MF 27 ¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Î¥ë¥È
MF 32 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¹¥Ð¥ó¥Ù¥ê
MF 39 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Þ¡¼
FW 17 ¥¸¥§¥Ê¥ó¡¦¥Ú¥¤¥Á¥Î¥Ó¥Ã¥Á
¹µ¤¨
GK 12 ¥Ñ¥Ð¥ª¡¦¥Ú¥ë¥Ð¥ó
DF 3 ¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ð¥Ö¥í
DF 25 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¼¥ó¥¿¡¼
DF 41 J. Bürger
MF 5 ¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥½¥¦¥¶
MF 31 ¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥²¥ë¥Ï¥ë¥È
MF 37 P. Hensel
MF 40 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ñ¥ì¥Ç¥¹
FW 11 ¥¢¥À¥à¡¦¥À¥®¥à
´ÆÆÄ
Daniel Bauer
¢¨25:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
