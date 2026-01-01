¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼vs¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè18Àá¡Û(BUKO Stadion)
¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼ 2-3(Á°È¾0-2)¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Æ]¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(78Ê¬)¡¢D. Bakker(84Ê¬)
[¥¢]¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥Õ(11Ê¬)¡¢¥ß¥«¡¦¥´¥É¥Ä(14Ê¬)¡¢¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹(72Ê¬)
<Âà¾ì>
[¥Æ]C. Hatenboer(53Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Æ]A. Lechkar(64Ê¬)
[¥¢]¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥É¥ë¥Ù¥ê(74Ê¬)
