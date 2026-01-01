¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè18Àá¡Û(BUKO Stadion)

¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼ 2-3(Á°È¾0-2)¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[¥Æ]¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(78Ê¬)¡¢D. Bakker(84Ê¬)

[¥¢]¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥Õ(11Ê¬)¡¢¥ß¥«¡¦¥´¥É¥Ä(14Ê¬)¡¢¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹(72Ê¬)

<Âà¾ì>

[¥Æ]C. Hatenboer(53Ê¬)

<·Ù¹ð>

[¥Æ]A. Lechkar(64Ê¬)

[¥¢]¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥É¥ë¥Ù¥ê(74Ê¬)