¾ðÇ®Åª¤ÇÁ¡ºÙ¤Êµ®ÉØ¿Í¤Î¿²¼¼¤ËÃåÁÛ¡¡¡Ö¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡×¤«¤é¿·ºî¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹
¡¡¡Ö¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡ÊVALENTINO BEAUTY¡Ë¡×¤¬¡¢¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼ ¥ª¥Ö ¥É¥ê¡¼¥à¥¹¡×¤«¤é8¤ÄÌÜ¤Î¹á¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¡Ö¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼ ¥ª¥Ö ¥É¥ê¡¼¥à¥¹ ¥¢¥à¡¼¥ë ¥µ¥ó ¥Ç¥È¥¥¡¼¥ë ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡×¡Ê30mL 2Ëü2550±ß¡¢100mL 5Ëü8300±ß¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥à¡¼¥ë ¥µ¥ó ¥Ç¥È¥¥¡¼¥ë¤Ï¡¢µ®ÉØ¿Í¤Î¿²¼¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥ì¥¶¡¼¤Î¹áÄ´¡£´±Ç½Åª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÁ¡ºÙ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ÎÉº¤¦¶õµ¤¤ò¡¢Ì¥ÏÇÅª¤Ê´Å¤µ¤È¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¤ÊÉ½¾ð¤ò»ý¤Ä¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£Ä´¹á»Õ¥ä¥ó¡¦¥ô¥¡¥¹¥Ë¥¨ (Yann Vasnier)¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¾ðÇ®Åª¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢