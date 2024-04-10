ÄÌ»»209È¯¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬¥«¥Ö¥¹¤È5Ç¯·ÀÌó¤Ç¹ç°ÕÊóÆ»¡¡º£ÅßFAÌÜ¶Ì¤Î°ì¿Í¤¬º£±Ê&À¿Ìé¤ÎÆ±Î½¤Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤éFA¤Î¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬¥«¥Ö¥¹¤È5Ç¯Áí³Û1²¯7500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó276²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÀÆ¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»209ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë31ºÐ¤Î±¦ÂÇ¤Á¤Î»°ÎÝ¼ê¤Çº£Åß¤ÎFA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨32È¯¤ÎÎëÌÚ¤È¤È¤â¤ËÃæ¼´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¡¢º£±Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶¯ÎÏ¤Ê±ç¸î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÄÌ»»147ËÜÎÝÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬FA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ö¥¹¤ÎÊä¶¯²ÝÂê¤È¹çÃ×¤·¡¢Ç¯Êð3500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó55²¯3000Ëü±ß¡Ë¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤¤¤¦¡£ºòµ¨¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê½Ð¡£16Ç¯°ÊÍè¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤ÆÂç·¿Êä¶¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£