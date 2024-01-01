¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¸Å¶¶¡¡¸ø¼°Àï2ÅÀÌÜ¤ÇFAÇÕ32¶¯Æþ¤ê¡¡°ÜÀÒÊóÆ»¤â¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡þFAÇÕ3²óÀï¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à3¡¼2¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ê2026Ç¯1·î10Æü¡Ë
¡¡2Éô¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÎFW¸Å¶¶¤¬ÂÔË¾¤Î°ì·â¤ò·è¤á¤¿¡£4Éô¥¯¥é¥Ö¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç1¡½0¤ÎÁ°È¾42Ê¬¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Î½èÍý¤Ë¼ê´Ö¼è¤Ã¤¿DF¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¼«¤é»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç±¦¶ù¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£ºòÇ¯8·î13Æü¤Î¥ê¡¼¥°ÇÕ1²óÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¸ø¼°Àï2ÅÀÌÜ¤Ç32¶¯Æþ¤ê¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¸Å¶¶¤Ï¥¯¥é¥ÖSNS¤Ç¡Ö·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÈ¯¿®¡£¸ÅÁã¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£