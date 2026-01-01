¡Ö¶¼°Ò¤ÎµÒ´ÑÅªÃû¸õ¤¢¤ì¤Ð¹ÔÆ°¡×¥¤¥é¥ó¹ñ²ñµÄÄ¹ ÀèÀ©¹¶·â¤Î²ÄÇ½À¼¨º¶¡¢È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â³ÈÂç ÊÆ¤¬·³»ö²ðÆþ¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨
¥¤¥é¥ó¤ÇÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬³ÈÂç¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬·³»ö²ðÆþ¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¼¨¤¹¤Ê¤«¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¹ñ²ñµÄÄ¹¤Ï¡Ö¶¼°Ò¤ÎµÒ´ÑÅª¤ÊÃû¸õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀèÀ©¹¶·â¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹âÆ¤äÄÌ²ßµÞÍî¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤ë¥¤¥é¥ó¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë460¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¼£°ÂÅö¶É¤¬¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ò»¦³²¤¹¤ì¤Ð·³»ö²ðÆþ¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¬¥ê¥Ð¥Õ¹ñ²ñµÄÄ¹¤Ï11Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎµòÅÀ¤¬ÀµÅö¤ÊÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï»ö¸åÂÐ±þ¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¶¼°Ò¤ÎµÒ´ÑÅª¤ÊÃû¸õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢ÀèÀ©¹¶·â¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£