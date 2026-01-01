ÊÉ¤ÎÃæ¤Ë½÷À¤Î°äÂÎ¤ò±£¤·¤Æ°û¿©Å¹¤ò±Ä¶È¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Æü¹âÄ®
ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Î°û¿©Å¹¤Ç½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤¬°äÂÎ¤òÊÉ¤ÎÃæ¤Ë±£¤·¤¿¤Þ¤ÞÅ¹¤ò±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¹âÄ®¤Î¾¾ÁÒ½ÓÉ§ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢µîÇ¯12·î31Æü¤´¤í¡¢¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë°û¿©Å¹¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤Ë½÷À¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤¬º£·î2Æü¡¢°äÂÎ¤òÊÉ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë1¾ö¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë±£¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÅ¹¤ò±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢½÷À¤Î»à°ø¤Ï¼ó¤Î°µÇ÷¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢°äÂÎ¤¬¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤Î20Âå½÷À¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤¬¥í¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»¦³²¤·¤¿²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£