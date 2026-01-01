¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼Âç³ØÁª¼ê¸¢¡ÛÁáÂç¡¦FBÌðºê¡Ö¸å²ù¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡×Á°È¾¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÌÔ¾Ê
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡¡¡ÁáÂç10¡½22ÌÀÂç¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡Åìµþ¡¦MUFG¹ñÎ©¡Ë
¡¡19Ç¯ÅÙ°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê11ÅÙÌÜ¤ÎÁáÌÀ·è¾¡¤ÇÂç³ØÆüËÜ°ì¤ËÄ©¤ó¤ÀÁáÂç¤Ï¡¢10¡½22¡ÊÁ°È¾3¡½14¡Ë¤ÇÇÔÀï¡£¡È¹Ó¤Ö¤ë¡É¤ËÆÏ¤«¤º¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFBÌðºêÍ³¹â¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î´¶¾ð¡£¸å²ù¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÔ¾Ê¤·¤¿¤Î¤¬Á°È¾28Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¡£¥Ï¥¤¥Ñ¥ó¥È¤ò¥Á¥§¡¼¥¹¤·¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÆÏ¤«¤º¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Ë¤ª¿¬¤òÆÍ¤½Ð¤·¤Æ¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë·Á¤Ë¡£Âç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï·è¾¡¤Î¤ß¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¡ÊTMO¡Ë¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¡Ê10Ê¬´Ö¤Î°ì»þÅªÂà¾ì¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Éé¤±¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¤Ï¤è¤ê¶¯¤¤¡£ËÍ¤Î¥×¥ì¡¼ÁªÂò¤¬¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¡¢¥¹¥¥ë¤ÏÂç³Ø¿ï°ì¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç³ØÆüËÜ°ì¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª³ØÇ¯¡£¡Ö¡Ê¥×¥é¥¹¤Ë¡ËÀ¸¤«¤µ¤Ê¤¤¤È·Ð¸³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ÀÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤È¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¹Ó¤Ö¤ë¡×¤È¡¢ÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£