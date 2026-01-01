¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Öºú¤Î¥Û¥¤¥ëÊñ¤ß¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¾Æ¤­¡× ¡Ö¾®¾¾ºÚ¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥´¥ÞÏÂ¤¨¡× ¡Ö¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ç´ÊÃ±¤·¤ß¤·¤ß¡ª¸üÍÈ¤²¤Î¼Ñ¤Ó¤¿¤· by ¶â´Ý Íø·Ã¤µ¤ó¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
ÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤ë¸¥Î©¡£ÉûºÚ¤Ï¾®¾¾ºÚ1Â«¤ò»È¤¤¡¢È¾Ê¬¤º¤Ä°ã¤¦ÎÁÍý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤Ë²¼¤æ¤Ç¤Ç¤­¤Æ²¼½àÈ÷¤¬´ÊÃ±¡£

¡Ú¼çºÚ¡Ûºú¤Î¥Û¥¤¥ëÊñ¤ß¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¾Æ¤­
´Å¤á¤Î¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤ß¤½¥À¥ì¤¬¡¢ºú¤ÈÌîºÚ¤ËÎÉ¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò»È¤¦¥Û¥¤¥ë¾Æ¤­¤ÏÄ´Íý¤¬´ÊÃ±¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§40Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§349Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

À¸ºú  (ÀÚ¤ê¿È)2ÀÚ¤ì
  ±ö¥³¥·¥ç¥¦  ¾¯¡¹
¥·¥á¥¸  1/2¥Ñ¥Ã¥¯ ¥Þ¥¤¥¿¥±  1/2¥Ñ¥Ã¥¯ ¥â¥ä¥·  1/2ÂÞ
¡ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¥À¥ì¡ä
  ¤ß¤½  Âç¤µ¤¸2
  ¤ß¤ê¤ó  Âç¤µ¤¸2
  ¤­¤Óº½Åü  ¾®¤µ¤¸1
¥Ð¥¿¡¼  20g
ËüÇ½¥Í¥®  (¾®¸ýÀÚ¤ê)¾¯¡¹

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

À¸ºú¤ÏÉ½ÌÌ¤Î¿åÊ¬¤ò¥­¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿¡¤­¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¾¯¡¹¤ò¿¶¤ë¡£¡ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¥À¥ì¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


¥·¥á¥¸¤È¥Þ¥¤¥¿¥±¤ÏÀÐ¤Å¤­¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£¥â¥ä¥·¤Ï½ÐÍè¤ì¤Ð¥Ò¥²º¬¤ò¼è¤ê¡¢¿å¤ËÊü¤Ã¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò2Ëç½Å¤Í¤ë¡£¥â¥ä¥·¤ò¹­¤²¤ÆÀ¸ºú¤ò¤Î¤»¡¢¾å¤Ë¥·¥á¥¸¤È¥Þ¥¤¥¿¥±¤ò¤Î¤»¤ë¡£2¤Äºî¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. (1)¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¡ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¥À¥ì¡ä¤ò¾å¤«¤é¤«¤±¤ë¡£¥Ð¥¿¡¼¤òÃÖ¤¤¤¿¤é¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


3. (2)¤ò¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤ì¡¢20¡Á25Ê¬´Ö¾Æ¤¯¡£²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤´¤È´ï¤Ë¤Î¤»¤ë¡£¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò³«¤­¡¢ËüÇ½¥Í¥®¤ò»¶¤é¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


¥Û¥¤¥ë¤ò³«¤±¤¿¤È¤­¡¢¾å¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤ë¥­¥Î¥³Îà(¥·¥á¥¸¤È¥Þ¥¤¥¿¥±)¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾Æ¤­¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£

¡ÚÉûºÚ¡Û¾®¾¾ºÚ¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥´¥ÞÏÂ¤¨
Îý¤ê¥´¥Þ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤È¥´¥Þ¤ÏÌ£¤Ë¤â±ÉÍÜÅª¤Ë¤âÁêÀ­¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÈþÍÆ¤Ë¤âÎÉ¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§139Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¾®¾¾ºÚ  1/2Â«
¥Ë¥ó¥¸¥ó  1/4ËÜ ¡ãÏÂ¤¨°á¡ä
  Îý¤êÇò¥´¥Þ  Âç¤µ¤¸2
  ¤­¤Óº½Åü  ¾®¤µ¤¸2
  ¤·¤ç¤¦¤æ  ¾®¤µ¤¸2

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤Î±ø¤ì¤òÀö¤¤Î®¤·¡¢Èé¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Æé¤ËÆþ¤ì¤Æ¿å¤ò²Ã¤¨¡¢Ê¨Æ­¤·¤¿¤éÌÖ¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¡¢¿åµ¤¤ò¤­¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Â³¤±¤Æ¾®¾¾ºÚ¤òÇ®Åò¤Ç¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤ë¡£¿å¤Ë¼è¤ê¡¢Îä¤á¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤µ5cm¤ËÀÚ¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò¤æ¤Ç¤¿¸å¤ÎÆé¤Ç¾®¾¾ºÚ¤ò¤æ¤Ç¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ãÏÂ¤¨°á¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢¾®¾¾ºÚ¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Îý¤ê¥´¥Þ¤¬¤«¤¿¤¯¤Æº®¤¼¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¾¯¤·ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ë¤«¤±¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£

¡ÚÉûºÚ¡Û¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ç´ÊÃ±¤·¤ß¤·¤ß¡ª¸üÍÈ¤²¤Î¼Ñ¤Ó¤¿¤· by ¶â´Ý Íø·Ã¤µ¤ó
Ì£ÉÕ¤±¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌÍ¤Ä¤æ¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¡£Áá¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ÈÌ£¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§145Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¸üÍÈ¤²  1Ëç
¾®¾¾ºÚ  1/2Â«
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
  ÌÍ¤Ä¤æ  (3ÇÜÇ»½Ì)Âç¤µ¤¸3
  ¿å  150ml

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¸üÍÈ¤²¤ÏÇ®Åò¤ò¤«¤±¤ÆÌýÈ´¤­¤ò¤·¡¢6¡Á8ÅùÊ¬¤Î¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¾®¾¾ºÚ¤ÏÇ®Åò¤Ç¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤ë¡£¿å¤Ë¼è¤ê¡¢Îä¤á¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÄ¹¤µ5cm¤ËÀÚ¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. ¾®Æé¤Ë¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é¸üÍÈ¤²¤òÆþ¤ì¤ÆÍî¤È¤·³¸¤ò¤·¡¢7¡Á8Ê¬ÄøÅÙÃæ²Ð¤Ç¼Ñ¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


3. (2)¤Ë¾®¾¾ºÚ¤ò²Ã¤¨¤Æ²¹¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¼Ñ½Á¤ò¤«¤±¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô