¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2026Ç¯1·î12Æü(·î)¡Öºú¤Î¥Û¥¤¥ëÊñ¤ß¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¾Æ¤¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Öºú¤Î¥Û¥¤¥ëÊñ¤ß¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¾Æ¤¡× ¡Ö¾®¾¾ºÚ¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥´¥ÞÏÂ¤¨¡× ¡Ö¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ç´ÊÃ±¤·¤ß¤·¤ß¡ª¸üÍÈ¤²¤Î¼Ñ¤Ó¤¿¤· by ¶â´Ý Íø·Ã¤µ¤ó¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
ÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤ë¸¥Î©¡£ÉûºÚ¤Ï¾®¾¾ºÚ1Â«¤ò»È¤¤¡¢È¾Ê¬¤º¤Ä°ã¤¦ÎÁÍý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤Ë²¼¤æ¤Ç¤Ç¤¤Æ²¼½àÈ÷¤¬´ÊÃ±¡£
¡Ú¼çºÚ¡Ûºú¤Î¥Û¥¤¥ëÊñ¤ß¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¾Æ¤
´Å¤á¤Î¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤ß¤½¥À¥ì¤¬¡¢ºú¤ÈÌîºÚ¤ËÎÉ¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò»È¤¦¥Û¥¤¥ë¾Æ¤¤ÏÄ´Íý¤¬´ÊÃ±¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§40Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§349Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥·¥á¥¸ 1/2¥Ñ¥Ã¥¯ ¥Þ¥¤¥¿¥± 1/2¥Ñ¥Ã¥¯ ¥â¥ä¥· 1/2ÂÞ
¡ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¥À¥ì¡ä
¤ß¤½ Âç¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸2
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1
¥Ð¥¿¡¼ 20g
ËüÇ½¥Í¥® (¾®¸ýÀÚ¤ê)¾¯¡¹
¥·¥á¥¸¤È¥Þ¥¤¥¿¥±¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£¥â¥ä¥·¤Ï½ÐÍè¤ì¤Ð¥Ò¥²º¬¤ò¼è¤ê¡¢¿å¤ËÊü¤Ã¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£
2. (1)¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¡ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¥À¥ì¡ä¤ò¾å¤«¤é¤«¤±¤ë¡£¥Ð¥¿¡¼¤òÃÖ¤¤¤¿¤é¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
3. (2)¤ò¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤ì¡¢20¡Á25Ê¬´Ö¾Æ¤¯¡£²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤´¤È´ï¤Ë¤Î¤»¤ë¡£¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò³«¤¡¢ËüÇ½¥Í¥®¤ò»¶¤é¤¹¡£
¥Û¥¤¥ë¤ò³«¤±¤¿¤È¤¡¢¾å¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤ë¥¥Î¥³Îà(¥·¥á¥¸¤È¥Þ¥¤¥¿¥±)¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¾®¾¾ºÚ¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥´¥ÞÏÂ¤¨
Îý¤ê¥´¥Þ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤È¥´¥Þ¤ÏÌ£¤Ë¤â±ÉÍÜÅª¤Ë¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÈþÍÆ¤Ë¤âÎÉ¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§139Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥Ë¥ó¥¸¥ó 1/4ËÜ ¡ãÏÂ¤¨°á¡ä
Îý¤êÇò¥´¥Þ Âç¤µ¤¸2
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸2
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸2
Â³¤±¤Æ¾®¾¾ºÚ¤òÇ®Åò¤Ç¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤ë¡£¿å¤Ë¼è¤ê¡¢Îä¤á¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤µ5cm¤ËÀÚ¤ë¡£
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò¤æ¤Ç¤¿¸å¤ÎÆé¤Ç¾®¾¾ºÚ¤ò¤æ¤Ç¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Îý¤ê¥´¥Þ¤¬¤«¤¿¤¯¤Æº®¤¼¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¾¯¤·ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ë¤«¤±¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ç´ÊÃ±¤·¤ß¤·¤ß¡ª¸üÍÈ¤²¤Î¼Ñ¤Ó¤¿¤· by ¶â´Ý Íø·Ã¤µ¤ó
Ì£ÉÕ¤±¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌÍ¤Ä¤æ¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¡£Áá¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ÈÌ£¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§145Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¾®¾¾ºÚ 1/2Â«
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
ÌÍ¤Ä¤æ (3ÇÜÇ»½Ì)Âç¤µ¤¸3
¿å 150ml
2. ¾®Æé¤Ë¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é¸üÍÈ¤²¤òÆþ¤ì¤ÆÍî¤È¤·³¸¤ò¤·¡¢7¡Á8Ê¬ÄøÅÙÃæ²Ð¤Ç¼Ñ¤ë¡£
3. (2)¤Ë¾®¾¾ºÚ¤ò²Ã¤¨¤Æ²¹¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¼Ñ½Á¤ò¤«¤±¤ë¡£
