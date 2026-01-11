¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼Âç³ØÁª¼ê¸¢¡ÛÁáÂç¡¦ÂçÅÄÈø´ÆÆÄ¡ÖËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡×¥×¥é¥ó¿ë¹Ô¤âÁÛÄê³°¤Î·ø¼é¤Ë¡Ö¹¶¤áµÞ¤®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡¡¡ÁáÂç10¡½22ÌÀÂç¡Ê2026Ç¯1·î11Æü¡¡Åìµþ¡¦MUFG¹ñÎ©¡Ë
¡¡19Ç¯ÅÙ°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê11ÅÙÌÜ¤ÎÁáÌÀ·è¾¡¤Ç¤½¤ì°ÊÍè¤ÎÂç³ØÆüËÜ°ì¤ËÄ©¤ó¤ÀÁáÂç¤Ï¡¢10¡½22¡ÊÁ°È¾3¡½14¡Ë¤ÇÇÔÀï¡£¡È¹Ó¤Ö¤ë¡É¤ËÆÏ¤«¤º¡¢½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÅÄÈøÎµÉ§´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤éËÜÍè¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡£Éé¤±¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¼ç¾¤òÃæ¿´¤Ë¤¤¤¤Êª¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£4Ç¯À¸¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡É÷¾å¤À¤Ã¤¿Á°È¾¤«¤éSOÉþÉôÎ¼ÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFBÌðºêÍ³¹â¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë½³¤Ã¤ÆÅ¨¿Ø¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ºÆ³ÍÆÀÁè¤¤¤Ï¤ä¤äÎôÀª¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤âÁê¼ê¤Î·ø¼é¤òÊø¤»¤º¡£Á°È¾9Ê¬¤ËCTBÌîÃæ·ò¸ã¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤ÎPG¤ÇÀè¼èÅÀ¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±19Ê¬¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ìÅÙ¤â¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¨¤º¡¢¥¹¥³¥¢°Ê¾å¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÅÄÈø´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅ¨¿Ø¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤¬¤Û¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£50¡½50¡Ê¤Î²ÄÇ½À¡Ë¤Ç¡¢¥Î¥Ã¥¯¥ª¥ó¡Ê¥Î¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¡Ê¤Ç½³¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¥×¥é¥ó¤Ï¿ë¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁê¼ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤È¸À¤¨¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î·ø¤µ¡£¡Ö»Ä¤ê10Ê¬¤Ç2ËÜ¡Ê¥È¥é¥¤¡Ëº¹¤Ï¼ÍÄø·÷¤À¤È¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¹¶¤áµÞ¤®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÁÛÄê°Ê¾å¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀÂç¤ò¾Î¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤ÎÂÐ¹³Àï¤Ç¤ÏÍ¥Àª¤À¤Ã¤¿¥¹¥¯¥é¥à¤âº£²ó¤ÏÊø¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤âÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤»¤º¡£ÇÔ°ø¤òÁ´¤ÆÇØÉé¤¤¹þ¤ß¡¢¤¦¤Ä¤à¤²Ã¸º¤Ë²ñ¸«¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£