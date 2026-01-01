¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26 Âè18Àá ¥Æ¥ë¥¹¥¿ー vs ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ »î¹ç·ë²Ì
¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè18Àá ¥Æ¥ë¥¹¥¿ー¤È¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î11Æü22:30¤Ë¥Ö¥³¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Æ¥ë¥¹¥¿ー¤Ï¥ß¥é¥ó¡¦¥¾¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ëー¥ïー¡ÊMF¡Ë¡¢¥è¥Ø¥à¡¦¥ê¥¿ー¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥«¥ó¥×¡ÊDF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏÈÄÁÒ Þæ¡ÊDF¡Ë¡¢¥ß¥«¡¦¥´¥É¥Ä¡ÊFW¡Ë¡¢¥«¥¹¥Ñー¡¦¥É¥ë¥Ù¥ê¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
11Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥¬ー¥¨¥¤¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥Õ¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë14Ê¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥æー¥ê¡¦¥Ðー¥¹¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ß¥«¡¦¥´¥É¥Ä¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-2¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-2¤È¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
53Ê¬¤Ë¥Æ¥ë¥¹¥¿ー¤Î¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥Æ¥ó¥Öー¥ë¡ÊMF¡Ë¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ìÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
59Ê¬¡¢¥Æ¥ë¥¹¥¿ー¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ß¥é¥ó¡¦¥¾¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Î¥¹¥ê¥ó¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ç¥Ü¥ó¡¦¥³¥¹¥ï¥ë¡ÊDF¡Ë¡¢¥¢¥Ç¥£¥ë¡¦¥ì¥¯¥«¥ë¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
65Ê¬¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥æー¥ê¡¦¥ì¥Øー¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥Õ¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ä¥¸¥à¡ÊMF¡Ë¡¢¥é¥äー¥ó¡¦¥Ö¥Ëー¥À¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
72Ê¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥é¥äー¥ó¡¦¥Ö¥Ëー¥À¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥æー¥ê¡¦¥Ðー¥¹¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤Ç0-3¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
75Ê¬¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥·¥çー¥ó¡¦¥¹¥Æ¥å¥¢¡ÊMF¡Ë¡¢¥«¥¹¥Ñー¡¦¥É¥ë¥Ù¥ê¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¸¥ç¥ë¥Æ¥£¡¦¥â¥¥ª¡ÊDF¡Ë¡¢¥É¥ó¡¦¥³¥Ê¥Ç¥å¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
75Ê¬¡¢¥Æ¥ë¥¹¥¿ー¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥è¥Ø¥à¡¦¥ê¥¿ー¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥«¥ó¥×¡ÊDF¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ëー¥ïー¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥±¥¤¡¦¥Æ¥¸¥ã¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥½¥¦¥Õ¥£¥¢¥Í¡¦¥Ø¥È¥ê¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
78Ê¬¥Æ¥ë¥¹¥¿ー¤¬ÆÀÅÀ¡£Áê¼ê¥Áー¥àÁª¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢1-3¤È¡¢2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á¤ë¡£
84Ê¬¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥¬ー¥¨¥¤¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥¨¥É¥Ðー¥ë¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¸òÂå¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î84Ê¬¡¢¥Æ¥ë¥¹¥¿ー¤Î¥¤¥§¥Õ¡¦¥Ï¥ë¥Ç¥Õ¥§¥ë¥È¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥À¥Ëー¡¦¥Ð¥±¥ë¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ2-3¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥Æ¥ë¥¹¥¿ー¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬2-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÈÄÁÒ Þæ¡ÊDF¡Ë¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
2026-01-12 00:40:32 ¹¹¿·