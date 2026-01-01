¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26 Âè18Àá ¥¤ー¥°¥ë¥¹ vs ¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È »î¹ç·ë²Ì
¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè18Àá ¥¤ー¥°¥ë¥¹¤È¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î11Æü22:30¤Ë¥Ç¡¦¥¢¥Ç¥éー¥ë¥¹¥Û¥ë¥¹¥È¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Ï¥ß¥é¥ó¡¦¥¹¥ß¥Ã¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ì¥¤¡ÊFW¡Ë¡¢¥ä¥³¥Ö¡¦¥Ö¥ì¥¦¥à¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Ï¥«¥¤¡¦¥·ー¥ë¥Ï¥¤¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥Ú¥Æ¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¥¹¡¦¥ê¥à¥Ë¥ª¥¹¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
36Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Î¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥¤¥Ï¥Ã¥¿¥ì¥ó¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥Ú¥Æ¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢45Ê¬¥¤ー¥°¥ë¥¹¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥Ç¥¤¥ë¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ì¥¤¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥ä¥³¥Ö¡¦¥Ö¥ì¥¦¥à¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥¨¥É¥Ð¥ë¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
70Ê¬¡¢¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥Ú¥Æ¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Ýー¥ë¡¦¥°¥é¥É¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
74Ê¬¡¢¥¤ー¥°¥ë¥¹¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¹¥í¥êー¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥¹¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Æ¥£¥Ü¡¦¥Ðー¥Æ¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥¹¥±¡¦¥¢¥Ç¥ë¥¬ー¥É¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
80Ê¬¡¢¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥«¥¤¡¦¥·ー¥ë¥Ï¥¤¥¹¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¨¥ó¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
81Ê¬¡¢¥¤ー¥°¥ë¥¹¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ß¥é¥ó¡¦¥¹¥ß¥Ã¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥±¥ó¥¾¡¦¥Ï¥¦¥È¥Þ¥¤¥ó¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ê¥³¥Í¥ë¡¦¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¡ÊMF¡Ë¡¢¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥Ä¥¤¥°¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î86Ê¬¥¤ー¥°¥ë¥¹¤¬µÕÅ¾¡£¥Æ¥£¥Ü¡¦¥Ðー¥Æ¥ó¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ì¥¤¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ2-1¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
88Ê¬¡¢¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥·¥çー¥ó¡¦¥¢¥Ç¥¦¥©¥¤¥§¡ÊDF¡Ë¡¢¥¤¥Ü¡¦¥Ô¥ó¥È¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥ß¥ó¡¦¥é¥¢¥¦¥¥ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ì¥ó¡¦¥Ï¥ê¥í¥Ó¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+3Ê¬¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Î¥¢¥ì¥ó¡¦¥Ï¥ê¥í¥Ó¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó ¥Ï¥Ö¥Êー¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-2¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Ï83Ê¬¤Ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó ¥Ï¥Ö¥Êー¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-01-12 00:40:36 ¹¹¿·