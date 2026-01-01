¡Ö¤Ê¤¼¤«Æ°Êª¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡©ÁÛÁü¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¤¤¤¯¡ÖÆ°Êª¤Ë¥â¥Æ¤ëÃË¡×¤Î¼õÆñ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÆ°Êª¤Ë¥â¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃË¡¦È¾ÅÄ¡£¤½¤Î¥â¥Æ¤Ã¤×¤ê¤Ï¡¢¹¥¤«¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÊÂ¤ß¤À¡£NANNO¤µ¤ó(@nanno_koresiki)¤ÎÁÏºîÌ¡²è¡ØÆ°Êª¤Ë¥â¥Æ¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¼õÆñ¡Ù¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë°¦¤µ¤ì¶ñ¹ç¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£X(µìTwitter)¤änote¤Ê¤É¤ÇÌó3Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜºî¤¬¤Ä¤¤¤Ë½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¸«¤É¤³¤í¤äÀ©ºî¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NANNO¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£Ã¯¤Ë¤âÍê¤Þ¤ì¤º¡¢ÌÛ¡¹¤ÈÉÁ¤Â³¤±¤¿3Ç¯´Ö
ËÜºî¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¤ÎÅß¤´¤í¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¾¦¶È¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿NANNO¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤âÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬È¯¿®¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤¯Îý½¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÓÃæ¤ÇÎ±³Ø¤·¤¿¤êÊÌ¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ÈµÙ¤ß´ü´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç3Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ã¯¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤è¤¯¤½¤ó¤ÊÄ¹¤¤´ü´ÖÌÛ¡¹¤È1¿Í¤ÇÉÁ¤Â³¤±¤¿¤Ê¡¢¤È²æ¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¢£½ñÀÒ²½¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¡×
SNS¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤òÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤·¤¿½ñÀÒ²½¡£¡ÖÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤¦NANNO¤µ¤ó¤À¤¬¡¢½ÐÈÇ¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£²ó¤ÎËÜ¤ÏºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ëºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë¤¤¤¤ËÜ¤¬¤Ç¤¤¿¡ª¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤À¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«ËÜ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤Ï¡¢ÀäÂÐ¥«¥Ð¡¼²¼¤Ë¥ª¥Þ¥±¤òºÜ¤»¤¿¤¤¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ËÜÂÎÉ½»æ¤Ë¤âÍ·¤Ó¿´¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºî²è¤Ç¤ÏÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¡Ö´¶¾ð¡×¤ò½Å»ë¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼°Ê³°¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤â¡¢ÇØ·Ê¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤¬²¿¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤êÆ°¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤à¤Î¤â³Ú¤·¤ßÊý¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÎÌ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÌþ¤ä¤·¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ëÈ¾ÅÄ¤ÈÆ°Êª¤¿¤Á¡£Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤òËº¤ì¤Æ¾Ð¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìºý¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§NANNO(@nanno_koresiki)
