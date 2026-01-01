¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚ»á¡Ö¡Ø·ÐºÑ¸å²ó¤·²ò»¶¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡¡ÈÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Î½°±¡²ò»¶¡É°Æ
23Æü¾¤½¸Í½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Æ¤¬À¯ÉÜÍ¿ÅÞÆâ¤Î°ìÉô¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ç¡¢²ò»¶¤¹¤ì¤Ð¡Ö¡Ø·ÐºÑ¸å²ó¤·²ò»¶¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Í½»»°Æ¤Ø¤Î»¿À®¤Ï³ÎÌó¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡§
¡Ø·ÐºÑ¸å²ó¤·²ò»¶¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£À¯ºö¤òÏÆ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¯¶ÉÍ¥Àè¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤â¤·¹ç°Õ¤òÇË¤ë¤Ê¤é¡¢Í½»»°Æ¤äÆÃÎã¸øºÄË¡°Æ¤Ø¤Î»¿À®¤ò³ÎÌó¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤Ï¡Ö»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áªµó¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢ËÜÍ½»»¤â4·î¤«¤é¼¹¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤«¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡¢23Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ø¤Î·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£