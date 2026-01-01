¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÎëÌÚÍºÅÐ¤¬£²ÃåÈ¯¿Ê¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÖÆ´¤ì¤ÏÃÓÅÄ¹ÀÆó¤µ¤ó¡¢³ý¸¶Íªµª¤µ¤ó¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥Áö£é£î½»Ç·¹¾¡×¤Ï£±£±Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡½»Ç·¹¾½é»²Àï¤ÎÎëÌÚÍºÅÐ¡Ê£²£°¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï½éÆü£²£Ò¡¢£¶¹æÄú¤Ç£²Ãå¡£¥³¥ó¥Þ£°£¶¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀÑ¶Ë²Ì´º¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤âÆâÂ¦£µÄú¤ò¤Î¤ß¹þ¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ»Ãæ¤Ç¤ÏÊö½ÅÎÏÌé¤È¤Î·ã¤·¤¤£²ÃåÁè¤¤¤Ë¤Ï¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Ï¢Î¨£²£¹¡ó¤Î£²£³¹æµ¡¤Ï¡Öµ¯¤³¤·¤ÇÌÄ¤¯¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤·¡¢²óÅ¾¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼ã´³²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Ú¥é¤ÏÈùÄ´À°¤Ç¡¢·Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¿¤Ó·¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥à¡¼¥É¡£
¡¡ÍÜÀ®½ê»þÂå¤Ë¥ê¡¼¥°¾¡Î¨¤Ï£¶¡¦£¸£±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÍÜÀ®½ê¥Á¥ã¥ó¥×·èÄêÀï¤Ç¤Ï£²Ãå¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Î¤È¤³¤Ê¤á¤Ç½é½ÐÁö¡£¤½¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àá¤Ç½é¾¡Íø¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Á°Àá¤Î¤È¤³¤Ê¤áÀµ·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£²¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø£±Ç¯¤«¤é¹â¹»£³Ç¯¤Þ¤ÇÇÏ½Ñ¤òÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¶¥ÇÏ¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ£³¤Î»þ¤Ë¶¥ÇÏ³Ø¹»¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤¿¤±¤É¡¢Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤âÇÏ½Ñ¤ÏÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¥¤¤Î¿ÆÎà¤«¤éÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤â¡¢Åö½é¤Ï¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÆ»¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æº£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òµá¤á¤Æ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°¦ÃÎ»ÙÉô¤Ê¤éÃÓÅÄ¹ÀÆó¤µ¤ó¡¢Á´ÂÎ¤Ê¤é³ý¸¶Íªµª¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤ÏÆÀ°Õ¤È¤¤¤¦¤è¤êà¤Þ¤¯¤êº¹¤·á¤¬¹¥¤¡£Å¸³«¤òÆÍ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Ï£²Ãå¤È¹¥È¯¿Ê¤â¡Ö¤Þ¤º¤ÏÌµ»ö¸Î¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Í½ÁªÆÍÇË¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤½¤Î¤â¤Î¡£Ãå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£