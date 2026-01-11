¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬¥Ï¥Ã¥ÈÃ£À®¤Ç¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹·âÇË¡ª¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¼ó°Ì¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»FAÇÕ4²óÀï¤Ø
¡¡¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç24»î¹ç¤òÀï¤¤6¾¡7Ê¬¤±14ÇÔ¤Î21°Ì¡£FA¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï2007¡Ý08¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢ÄÌ»»3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç21»î¹ç¤òÀï¤¤15¾¡4Ê¬¤±2ÇÔ¤Î¼ó°Ì¡£2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢ÄÌ»»15ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëFA¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·8Ê¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬º¸CK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Î¥¢¥´¡¼¥ë¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¡£ÆÀ°Õ¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¤ÏDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ø¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÆÀÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È25Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï±¦CK¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢¹¶Àª¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¡£42Ê¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¡¢PK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤Î¥¥Ã¥¯¤Ï¥´¡¼¥ëÏÈÆâ¤ËÈô¤Ð¤º¤Ë¼ºÇÔ¡£¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ëÀä¹¥µ¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¤Ï¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤éÆÀÅÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Àè¤Ë¼¡¤Î1ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ÁÇÁá¤¤¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼À¤Î¥¯¥í¥¹¤òÄÌ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï72Ê¬¡¢±¦CK¤«¤é¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ²ÃÅÀ¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯Ã£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬4¡Ý1¤Ç¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¤Ë¾¡Íø¤·¡¢FA¥«¥Ã¥×4²óÀï¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡FA¥«¥Ã¥×4²óÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤Ï1·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢2·î14Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¡¡1¡Ý4¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡3Ê¬¡¡¥³¥ë¥Ó¡¼¡¦¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¡Ë
1¡Ý1¡¡5Ê¬¡¡¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
1¡Ý2¡¡25Ê¬¡¡¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
1¡Ý3¡¡51Ê¬¡¡¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
1¡Ý4¡¡72Ê¬¡¡¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÆÀ°Õ¤ÎCK¤«¤éµÕÅ¾! ¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹vs¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥´¡¼¥ë½¸!
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¡¢Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹🟦— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) 2026Ç¯1·î11Æü
¤³¤Ü¤ìµå¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Ã¡¤¹þ¤à💥
¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬ÀèÀ©‼️
🏆 FA¥«¥Ã¥×3²óÀï
⚔️ ¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹(2Éô¡Ëv ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
📺 https://t.co/51ROnt1Zcf pic.twitter.com/WME2uzuBza
¥×¥ì¥ß¥¢¼ó°Ì¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤‼️— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) 2026Ç¯1·î11Æü
¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é
¥Î¥¢¥´¡¼¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ß
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¯🟥
🏆 FA¥«¥Ã¥×3²óÀï
⚔️ ¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹(2Éô¡Ëv ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
📺 https://t.co/51ROnt1Zcf pic.twitter.com/HRpLoLl4n4
¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼🧠— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) 2026Ç¯1·î11Æü
¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤¬
¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆÀÅÀ⚽️
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù‼️
🏆 FA¥«¥Ã¥×3²óÀï
⚔️ ¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹(2Éô¡Ëv ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
📺 https://t.co/51ROnt1Zcf pic.twitter.com/jREDhZrZ0U
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦🇧🇷— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) 2026Ç¯1·î11Æü
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Î´°àú¤Ê¥Ñ¥¹¤Ë
Áö¤ê¹þ¤ó¤À¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤¬£²ÆÀÅÀÌÜ⚽️⚽️
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë£³ÅÀÌÜ¤¬Æþ¤ë‼️
🏆 FA¥«¥Ã¥×3²óÀï
⚔️ ¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹(2Éô¡Ëv ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
📺 https://t.co/51ROnt1Zcf pic.twitter.com/Pwdl0YZhm2
¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯⚽️⚽️⚽️— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) 2026Ç¯1·î11Æü
ÆÀ°Õ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é
¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤¬ºÆ¤ÓÆ¬¤Ç¥²¥Ã¥È¥´¡¼¥ë🇧🇷
🏆 FA¥«¥Ã¥×3²óÀï
⚔️ ¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹(2Éô¡Ëv ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
📺 https://t.co/51ROnt1Zcf pic.twitter.com/f5RwoZNRH3