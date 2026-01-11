ÈÄÁÒÞæ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¢¡È10¿Í¡ÉÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¡Ä¿·²ÃÆþ¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°
¡¡¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè18Àá¤¬11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£µ¨¡¢¥è¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥ÏÁ°´ÆÆÄ¤È¤â¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢11»î¹ç¾Ã²½»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö20¡×¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Æ±»Ø´ø´±¤Î²òÇ¤¤ò·èÄê¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥°¥ê¥à»á¤¬»ÃÄê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö30¡×¤Î3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºò²Æ¤ËÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤òÊä¶¯¤·¤¿¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Àè·î¤Ë¤ÏÆ±DFÉÚ°Â·òÍÎ¤Î²ÃÆþ¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡ÈÄÁÒ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡¢ÉÚ°Â¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¡£¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬Á°Àþ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤¬ºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥¯¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£¤µ¤é¤Ë14Ê¬¤Ë¤ÏÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥ß¥«¡¦¥´¥Ã¥Ä¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï5»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ÎÈÄÁÒ¤Ï¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¹¶¤á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥´¥Ã¥Ä¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Ç·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤â¡¢¥´¥Ã¥Ä¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¯¡¼¥Þ¥óJr¤ËËÉ¤¬¤ì¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿52Ê¬¡¢2ÅÀ¤òÄÉ¤¦¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸¡£¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥Æ¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Î¥æ¡¼¥ê¡¦¥ì¡¼¥Ò¥ë¤Ø¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê40Ê¬¤ò10¿Í¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£68Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤òÆÍ¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤âVAR¤Î·ë²Ì¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÌµ¸ú¤Ë¡£70Ê¬¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤«¤º¡¢½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿72Ê¬¡¢±¦CK¤«¤é¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë3ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥±¥¤¡¦¥Æ¥¸¥ã¥ó¤¬ÈÄÁÒ¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤ê¡¢Ãæ±û¤Ø¥¯¥í¥¹¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤éºÇ½ªÅª¤Ë¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬°ìÌðÊó¤¤¤ë¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï85Ê¬¡¢CK¤«¤é¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥±¥ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£10¿Í¤Î¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬¥¹¥³¥¢¤ò2¡Ý3¤È¤·¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤«¤éÆ±ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼¡¡2¡Ý3¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡11Ê¬¡¡¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥¯¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë
0¡Ý2¡¡14Ê¬¡¡¥ß¥«¡¦¥´¥Ã¥Ä¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë
0¡Ý3¡¡72Ê¬¡¡¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë
1¡Ý3¡¡78Ê¬¡¡¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹¡ÊOG/¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ë
2¡Ý3¡¡85Ê¬¡¡¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥±¥ë¡Ê¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ë
¡¡
¡¡
