11Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¶¯É÷Ãí°ÕÊó¤È´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤ëÃæ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤È·²ÇÏ¸©¤Ç»³²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
11Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤ÎÅã¥Î³Ù¤Ø¤ÎÅÐ»³¥ë¡¼¥È¤Ë¤¢¤ë»³¾®²°¡ÖËÙ»³¤Î²È¡×¤Ç²Ð»ö¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³¾®²°¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤¢¤È²Ð¤Ï»³ÎÓ¤Ë±ä¾Æ¤·¡¢¤ª¤è¤½3000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¼º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÄÃ²Ð¤Î¥á¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆüË×¤Î¤¿¤á¾Ã²Ð³èÆ°¤Ï°ìÃ¶½ªÎ»¡£12Æü¸áÁ°7»þ¤«¤éºÆ³«¤·¡¢¥Ø¥ê¤«¤é¤Î»¶¿å¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Î»³¤ÎÃæ¤Ç¤â11ÆüÃëÁ°¡¢²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¤è¤½2ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬±ä¾Æ¤·¡¢¶ÍÀ¸»Ô¤ÏºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¡¢·²ÇÏ¸©¤Ï¼«±ÒÂâ¤ËºÒ³²ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ã²Ð³èÆ°¤ÏÆüË×¤Î¤¿¤á½ªÎ»¤·¡¢12Æü¸áÁ°7»þ¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£