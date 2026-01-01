¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡Û´ä±Ê²í¿Í¡¡¹¥¥Ñ¥ï¡¼Éð´ï¤Ë¡Ä½àÍ¥£±ÏÈ¡¦³ý¸¶Íªµª¤ËÄ©Àï¡ÖÂ¤ÏºÇ¹â¡£Á´Éô¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¾Þ¡×¤Ï£±£±Æü¡¢£²Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤ò½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë£±£¸Áª¼ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡´ä±Ê²í¿Í¡Ê£³£¸¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï£³£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ë¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ£±Ãå¡£¶¯¤¤ÄÉ¤¤É÷¤ÎÃæ¡¢£±£Í½®¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ·ÚÎÌ½÷»Ò¤Î¥¤¥ó¿·ÅÄË§Èþ¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤ËÊá¤Þ¤¨¤¿¡£¸åÈ¾£±£²£Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â½®Â¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³°ÏÈ¤¬±ó¤¯£µÃå¡£Í½Áª¤ò£±£´°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£¡ÖÂ¤ÏºÇ¹â¡£Á´Éô¤¬¤¤¤¤¡£¹Ô¤Â¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¤â¤¤¤¤¡£¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÍî¤È¤·¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤â²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÅª¤Ë¤Ï¾å¤ÎÊý¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÉµ¡£·£°¹æ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ÎÅöÃÏÁ°²óÀï¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ìµé¤ÎÂ¤Ê¤¬¤é£Æ¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¡£º£Àá¤Ï¤½¤ÎÊ¬¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¤âÆ®»Ö¤ß¤Ê¤®¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µÇ¯ÌÜ¤Ç¤Î½é£Ö¤«¤éÇ¯´Ö£³£Ö¤È¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¡£½àÍ¥£±£²£Ò¡¢¥¤¥ó¤Ë¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¼çÌò¡¦³ý¸¶Íªµª¤¬¹½¤¨¤ë¤¬¡ÖÅ¸³«¤òÆÍ¤±¤ëÂ¤Ï¤¢¤ë¡×¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ÆÍ¥½Ð¤Ë´üÂÔ¤À¡£