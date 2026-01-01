¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡ÛÀ¾²¬¸²¿´¡¡Á°ÀáÃÏ¸µ£Ö¤ÇÄË´¶¡Ö¾¡Éé¤Ëµ¤¹ç¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¡×¤Ï£±£±Æü¡¢Àãº®¤¸¤ê¤Î¶¯É÷¤ÎÃæ¡¢°ÂÄêÈÄ¤òÁõÃå¤·£²¼þÀï¤Ç³«Ëë¤·¤¿¤¬¡¢£³£Ò¤ò½ª¤¨¤ë¤È¿åÌÌ¾õ¶·¤¬°²½¡££´£Ò°Ê¹ß¤¬Ãæ»ß¡¢½ç±ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾²¬¸²¿´¡Ê£²£´¡á¹áÀî¡Ë¤ÏÁ°Àá¡¢ÃÏ¸µ¤Þ¤ë¤¬¤á¤ÎÀµ·îÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢½Ð¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤À¡£¡Ö½éÍ¥¾¡¡Ê£²£°£²£´Ç¯£µ·î¡Ë°ÊÍè¤Î£±¹æÄú¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢£±¹æÄú¤Ç²¿²ó¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡Ê£´Ï¢ÇÔ¡Ë¡£ÀµÄ¾¡¢Àµ·î¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢µ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Á²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡£¾¡Éé¤Ëµ¤¹ç¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼¹Ç°¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À£Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¼¡¤¤¤Ç¡Ö£Ó£Ç½Ð¾ì¡×¤òº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¡Ö£±£±·î¤ËÆÁ»³¼þÇ¯¤ÇÍ¥½Ð¡Ê£´Ãå¡Ë¤·¤Æ¡¢µÇ°¤Ç¤â¤¦£±²óÍ¥½Ð¤¹¤ì¤Ð¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤é¤ì¤½¤¦¡£¤½¤ì¤È¥À¡¼¥Ó¡¼¾¡Î¨¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö£±Ç¯Á°¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦£Ó£Ç¤ÎÉñÂæ¤¬¼ê¤ÎÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¼¡Âå¤Î¤Þ¤ë¤¬¤á¥¨¡¼¥¹¤¬¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ç¡¢ÌÄÌç¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤Î£±¹æÄú¡¦ÅÄÃæ½ÙÊ¼¤ËÄ©Àï¾õ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡ª