¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡ÛµÈÅÄÍµÊ¿¡¡Àá°ì¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥²¥Ã¥È¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤Ï´¶¤¸¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î£Çµ¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡×¤¬£±£²Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡µÈÅÄÍµÊ¿¡Ê£²£¹¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤Î£¹¹æµ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡££²Ï¢Î¨£´£¹¡ó¡¢£µÍ¥½Ð£²£Ö¡£ÅöÃÏ¤ÎÀá°ì¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¡£ÆÃ·±¤Ç¤â¡Ö¿¤Ó¤Æ¹Ô¤¯´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ï´¶¤¸¤ë¡×¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯£±£±·î¤Î¤Þ¤ë¤¬¤á£·£²¼þÇ¯µÇ°¤Ç£Çµ½é£Ö¡£ºòÇ¯¤Ï£Ó£Ç£·Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¼ã¾¾¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤ÏÍ¥½Ð¡£ÄÅ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¥É¥ê¡¼¥àÀï¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤Î£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¶Ç¯£Çµ³«ËëÀï¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÀá°ì¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥²¥Ã¥È¡££²²óÌÜ¤Î£Çµ£Ö¤Ç¾Þ¶â¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê½é½Ð¾ì¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£