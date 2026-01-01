¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡ÛÇÏ¾ìµ®Ìé 23Ç¯¤Ö¤êÃÏ¸µ£Ó£Ç¤Ë¾È½à¡Ö¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î£Çµ¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£±£²Æü¡¢Ç®Àï¤Î²Ð¤Ö¤¿¤òÀÚ¤ë¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤Î£ÇµÂè£±Àï¡££±£²·î¤ÎÂçÂ¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¸þ¤±¤¿¾Þ¶â¥Ð¥È¥ë¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ÇÏ¾ìµ®Ìé¡Ê£´£±¡á¼¢²ì¡Ë¤¬¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢£²Ï¢Î¨£³£µ¡ó¤ÎÃæ·øµ¡¡£ÆÃ·±¸å¤Ï¡Ö¤³¤Îµ¤²¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ó¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£Â¤ÏÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¡£¥¿¡¼¥ó¤Î²¡¤·¤¬¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤¤¡£¿¤Ó¤âÉáÄÌ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°¸¡¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡¢¤Î¼ê±þ¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£±£¸Ç¯¤Î£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¡£ÄÌ»»¾¡Î¨¤â£¶¡¦£¹£´¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤·¡¢º£Ç¯ºÇ½é¤Î£Çµ¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¹¥ÁêÀ¿åÌÌ¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£··î¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Ó¤ï¤³¤Ç£²£³Ç¯¤Ö¤ê£Ó£Ç³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤ÏËþ¡¹¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥¿¡¼¥óÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£