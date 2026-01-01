CUTIE STREETÀîËÜ¾ÐÎÜ¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë¡Ö¿·Ç¯¤«¤éµ¤»ý¤Á¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ë¡×
8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢CUTIE STREET¤ÎÀîËÜ¾ÐÎÜ¡Ê23¡Ë¤¬¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×½Ð¾ì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
11Æü¡¢¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡×¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¤ÏÆ±»öÌ³½ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤«¤éÀèÇÚ¤ÎFRUITS ZIPPER¤ÈCANDY TUNE¤Î2ÁÈ¤¬¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Ï¹ÈÇò¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¿·Ç¯¤«¤éµ¤»ý¤Á¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Ï24Ç¯²Æ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¿¿ÆéÆäºé¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â¿·Á¯¤Ê»ä¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÈÄÁÒ²ÄÆà¡Ê24¡Ë¤ÏÀÅ²¬Ì¾»º¥Þ¥°¥í¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥Þ¥°¥íÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖKAWAII¤ÇÀ¤³¦¤òËä¤á¤Ä¤¯¤¹¡£¡×¡£MC¤ÏÀÅ²¬4¶É¤ÎÂç¾ìÉñºù¡ÊÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¸¹´ÖºÌ²Ú¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡Ë¡¢ß·°æ»ÖÈÁ¡ÊÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¿ùËÜ¿¿»Ò¡ÊÀÅ²¬ÊüÁ÷¡Ë¤Î4¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸òÂå¤ÇÌ³¤á¤¿¡£