¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ»þ´Ö¸õÊä¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ïº£¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤ÊÉé½ý¼Ô¤â¡Ä¡Ä¡£ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥²¥­¥µ¥«ÆüËÜÂåÉ½Ã´Åö¤ÎÃÝÆâµ­¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£

(¼ýÏ¿Æü:2006Ç¯1·î8Æü)



¡¡¥²¥­¥µ¥«ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÀ¾»³¹ÉÊ¿¤È¥²¥­¥µ¥«ÆüËÜÂåÉ½Ã´Åö¤ÎÃÝÆâÃ£Ìéµ­¼Ô¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½Ü¤ÊÏÃÂê¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡Ö¥²¥­¥¹¥¿¡×¤Ï³Ö½µÇÛ¿®¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆÈÖÁÈ¤Î´¶ÁÛ¤ä¼ÁÌä¤Ê¤É¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£

