¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼GK¾®ÎÓ¾Å·¡ÖFCÅìµþ¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢½ÐÈÖ¶á¤Å¤¯GK¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤ò100%È¯´ø¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¶á¤Å¤¯½ÐÈÖ¤Ë¸þ¤±¡¢Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥í¥¹À¤Âå¡ÉU-21ÆüËÜÂåÉ½¤ÏAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤¬³ÎÄê¡£13Æü¤Ë¤ÏºÇ½ªÀá¡¦¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤¬¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢GK¾®ÎÓ¾Å·(FCÅìµþ)¤Ï¡Ö(Ä¾Á°¹ç½É¤Î)°ñ¾ë¤«¤é¤º¤Ã¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤ò100%È¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏGK¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)¡£¤¹¤Ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢ºÇ½ªÀá¤Ë¾®ÎÓ¤«GKßÀºêÃÎ¹¯(ÌÀ¼£Âç)¤ò¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡11Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¾®ÎÓ¤ÈßÀºê¤¬º´Æ£ÍÎÊ¿GK¥³¡¼¥Á¤È¤ß¤Ã¤Á¤êÎý½¬¡£30ÅÙ¶á¤¤±êÅ·²¼¤Î¤â¤È¡¢Ìó1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¸å¤Ï2¿Í¤Ç¥¥Ã¥¯¤ÎÎý½¬¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤è¤ê·Ú¤¯¤ÆÃÆ¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¡£´¶³Ð¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢ÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ½³¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¿Ä¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥ß¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½³¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖFCÅìµþ¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¾®ÎÓ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¡£GK¥Á¡¼¥à3¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤â¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤«¤¿¤ï¤é¡¢ßÀºê¤ÈÆ±¤¸ÌÀ¼£Âç¤Ç¤âÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤ÇÊÙ³Ø¤ËÎå¤à¡£ÂåÉ½·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤DF¾®Àô²Â¸¾(ÌÀ¼£Âç)¤È¤ÏÆ±¤¸Âç³Ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÏÃ¤âÃÆ¤ß¡¢U-12¤ÎÅìµþÅÔ¥È¥ì¥»¥ó¤«¤éÄ¹¤¤±ï¤À¤È¤¤¤¦½é¾·½¸FWµ×ÊÆÍÚÂÀ(Áá°ðÅÄÂç)¤È¤âµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤Ç²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤â¶¯¤¤¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤éÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¤â¤Î¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡£Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¡È2Ç¯¸å¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇÂç¸Â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇËÜÎÎÈ¯´ø¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
