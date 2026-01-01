CANDY TUNEÂ¼ÀîÈì°É¡¢¹ÈÇò¤ÎÈ¿¶ÁÌÀ¤«¤¹¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤âÌÜÉ¸¤Ë¡Ö¥¥ã¥Ñ¤òÇÜ¤ÎÇÜ¤Ë¡×
ºòÇ¯Ëö¤Î¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿7¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢CANDY¡¡TUNE¤¬¹ÈÇò¤ÎÈ¿¶Á¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ø¤ÎÌ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£11Æü¡¢¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖKAWAII¡¡LAB.¡¡COLLECTION¡¡produced¡¡by¡¡TGC¡×¤Ë½Ð±é¡£½ªÎ»¸å¤Î¼èºà¤ÇÂ¼ÀîÈì°É¡Ê26¡Ë¤Ï¹ÈÇò¤ÇÈäÏª¤·¤¿¿Íµ¤¶Ê¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¿ô¤¬ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ100¡ó¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÈÇò¤¹¤´¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£º£Ç¯¤Ï¤è¤ê¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤é¤â¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¥¥ã¥Ñ¡Ê¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤ë¿Í¤Î¿ô¡Ë¤òÇÜ¤ÎÇÜ¤Ë¤·¤Æ¡£KAWAII¡¡LAB.¤Î¼¡½÷¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÇØÃæ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¯¡¢ºòÇ¯¤Ï¼¡½÷¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤âÁý¤·¤¿¤Î¤ÇÀèÇÚ¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¸åÇÚ¤«¤é¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII¡¡LAB.¡×½êÂ°¥¢¥¤¥É¥ëÌó50¿Í¤¬Âç½¸·ë¡£Ä¹½÷ÅªÂ¸ºß¤ÎFRUITS¡¡ZIPPER¤äSWEET¡¡STEADY¡¢CUTIE¡¡STREET¡¢MORE¡¡STAR¤é¤â½Ð±é¤·¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£