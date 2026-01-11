GRe4N BOYZ¡¢¼Â¸³Åª¤Ê3D¥é¥¤¥Ö¤¬ÂçÀ¹¶·¡ÜÁ´43¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
GRe4N BOYZ¤¬ËÜÆü1·î11Æü¡¢Åìµþ¡¦Zepp Haneda¤Ë¤Æ¡ÈLABO¡É¤ÈÂê¤·¤¿¼Â¸³Åª¥é¥¤¥Ö¡ãGRe4N BOYZ¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼ 2026 º£Ç¯¤Ï3D¡©¡ªLABO ¡ÈThe XY¡É ¡ÁÌÀÆü¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤â¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Î¡ÈLABO¡É¤Ï¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò3D²½¤·¡¢´ÑµÒÁ´°÷¤¬3D¥á¥¬¥Í¤òÃåÍÑ¤¹¤ëË×Æþ·¿¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¡£¡È²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡É¤È¡ÈËÁ¸±Êª¸ì¡É¤ò¸ò¸ß¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î½ÐÍè¤ë¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¤À¡£
¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥é¥¸¥ª¡È»þ¶õ¥é¥¸¥ª¡É¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÄ°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¥é¥¸¥ªDJ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÁ¸±Êª¸ì¤ØÍ¶¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¡£¡ÈThe XY¡É¤Ê¤ë¡ÈºÂÉ¸¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆæ²ò¤¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸½ºßÃÏ¡¢²áµî¤ÎºÂÉ¸¤«¤éÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¡¢Ì¤Íè¤ÎºÂÉ¸¤Ø¤È¿Ê¤ß¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¶¦¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÊâ¤ß¤ä³Ð¸ç¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿ËÜÆü¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãGRe4N BOYZ ¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼2026¡Ö¡ÈThe ZA¡É ¡Á°î¤ì¤ëÁÛ¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Á¡×¡ä¤¬6·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ç¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¤Ê±é½Ð¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖGReN CREW CLUBºÇÂ®Àè¹ÔÈÎÇä¤ÏËÜÆü¤è¤ê¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¤Ê¤ª¡¢GReeeeN¤«¤éGRe4N BOYZ¤Ë²þÌ¾¤·¤Æ2ËçÌÜ¤È¤Ê¤ëCD¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤É¤â¡£¤Þ¤¿¤ª¤¢¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ã¡¢¡¢¡Ù(2·î25Æü¥ê¥ê¡¼¥¹)¤Î³ÆÈÎÂ¥ÆÃÅµ¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È±þÊç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤ÉÆâÍÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤â¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤É¤â¡£¤Þ¤¿¤ª¤¢¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ã¡¢¡¢¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤É¤â¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤´°§»¢¥¿¥¤¥È¥ë(!?)¤ò´§¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÅ·»È¤È°Ëâ¡×¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÉKEIRIN¡ÉTVCM¶Ê¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤Û¤«¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON ¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖOTAKEBI GRe4N BOYZ ver.¡×¡¢¹âÃÎ»ÔPR¥½¥ó¥°¡ÖÄ¬Áû¤Î»í¡×¤Ê¤ÉºÇ¿·¶Ê¤â¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãGRe4N BOYZ ¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼2025¡Ø¡ÉThe XY¡É ¡ÁÌÀÆü¡¢º£Æü¤è¤ê¤â¡Á¡Ù¡ä¤«¤é¡¢¥Ä¥¢¡¼ËÜÊÔ¤È¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¹ë²ÚCD2ËçÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£CD¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤É¤â¡£¤Þ¤¿¤ª¤¢¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ã¡¢¡¢¡Ù
2026Ç¯2·î25Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://GRe4NBOYZ.lnk.to/2026Album
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(2CD)¡ÛUPCH-7805/6¡¡6,600±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦DISC1¡§¿·¶Ê´Þ¤á¤¿½½¿ô¶Ê¼ýÏ¿
¡¦DISC2¡§¡ãGRe4N BOYZ ¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼2025¡Ø¡ÉThe XY¡É ¡ÁÌÀÆü¡¢º£Æü¤è¤ê¤â¡Á¡Ù¡ä¥Ä¥¢¡¼²»¸»¼ýÏ¿(ËÜÊÔ¤ª¤è¤Ó¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥È)
¡¦2025Ç¯GRe4N BOYZ¥Ä¥¢¡¼ ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÉõÆþ(¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD)¡ÛUPCH-2292¡¡3,740±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦CD¡§¿·¶Ê´Þ¤á¤¿½½¿ô¶Ê¼ýÏ¿
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥é¥ó¥À¥à4¼ïÃæ1¼ïÉõÆþ)
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÉõÆþ(¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½)
¡ÚUNIVERSAL MUSIC¸ÂÄê¥»¥Ã¥È ONE PIECE¥Õ¥£¥®¥å¥¢ Å·»È ver.¡Û
22,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨Sold Out!
¢¨ÄÌ¾ïÈ×¤Ë°Ê²¼¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÆ±º¤·¤¿¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ
(¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û3,740±ß(ÀÇ¹þ)¡Ü¡ÚUNIVERSAL MUSIC¸ÂÄê¥»¥Ã¥È ONE PIECE¥Õ¥£¥®¥å¥¢ Å·»È ver.¡Û18,260±ß(ÀÇ¹þ))
¡¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 GRe4N BOYZÅ·»È ver.(¥Õ¥£¥®¥å¥¢)
¢¨¥µ¥¤¥º¡§Ìó160mmÌó210mmÌó190mm(ÂæºÂ´Þ¤á)
¡ÚUNIVERSAL MUSIC¸ÂÄê¥»¥Ã¥ÈONE PIECE¥Õ¥£¥®¥å¥¢ °Ëâ ver.¡Û
22,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨Sold Out!
¢¨ÄÌ¾ïÈ×¤Ë°Ê²¼¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÆ±º¤·¤¿¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ
(¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û3,740±ß(ÀÇ¹þ)¡Ü¡ÚUNIVERSAL MUSIC¸ÂÄê¥»¥Ã¥ÈONE PIECE¥Õ¥£¥®¥å¥¢ °Ëâ ver.¡Û18,260±ß(ÀÇ¹þ))
¡¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 GRe4N BOYZ°Ëâ ver.(¥Õ¥£¥®¥å¥¢)
¢¨¥µ¥¤¥º¡§Ìó160mmÌó210mmÌó190mm(ÂæºÂ´Þ¤á)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ(½é²ó¸ÂÄêÈ× / ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ)
¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É(À¤³¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡È¶¥ÎØ¡É¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉTVCM)
¡¦Å·»È¤È°Ëâ(TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î)
¡¦¥¢¥«¥·²ÀÄ(¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025 Âç²ñ¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°)
¡¦OTAKEBI GRe4N BOYZ ver.
¡¦À±¤Î»í(Á´¹ñ¹â¹»·Ú²»³ÚÉôÂç²ñ¡Øwe are SNEAKER AGES (¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥¨¥¤¥¸)¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)
¡¦¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á
¡¦weeeek
¡¦Ä¬Áû¤Î»í(¹âÃÎ»ÔPR¥½¥ó¥°)
¤Û¤«¿·¶Ê¼ýÏ¿¡£¶Ê½çÌ¤Äê
¢¨¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¸åÆü¸ø³«
¡ü¥¢¥ë¥Ð¥à¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¢§CDÉõÆþ(½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×)±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆÃÅµ
¡Ú1¥³¡¼¥¹¡ÛGRe4N BOYZ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¤¯¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ
¡Ú2¥³¡¼¥¹¡ÛGRe4N BOYZÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥ºÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú3¥³¡¼¥¹¡Û¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤É¤â¡£¤Þ¤¿¤ª¤¢¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ã¡¢¡¢¡×ÆÃÊÌ¥á¥ó¥Ð¡¼¥È¡¼¥¯²»À¼
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/gre4nboyz/news/2026-01-11-1/
¢§2026Ç¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Àè¹Ô±þÊç
¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤É¤â¡£¤Þ¤¿¤ª¤¢¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ã¡¢¡¢¡ÙÍ½Ìó¼Ô¸ÂÄê¤Î¡ãGRe4N BOYZ ¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼2026¡Ö¡ÈThe ZA¡É ¡Á°î¤ì¤ëÁÛ¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Á¡×¡äÀè¹ÔÃêÁª¿½¹þ¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/gre4nboyz/news/2026-01-11-2/
¢§¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê
¡ÚA¥³¡¼¥¹¡ÛGRe4N BOYZ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥×¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥¹
¡ÚB¥³¡¼¥¹¡ÛGRe4N BOYZ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸ÄÊÌ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥½¥í¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥¹
¡ÚC¥³¡¼¥¹¡ÛGRe4N BOYZ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ËÅÅÏÃ¤¬¡ª¤â¤·¤â¤·¥³¡¼¥¹
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/gre4nboyz/news/2026-01-11-3/
¥¢¥ë¥Ð¥àÍ½Ìó¡§https://umusic.jp/uX7qofmV
¢£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãGRe4N BOYZ ¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼2026¡Ö¡ÈThe ZA¡É ¡Á°î¤ì¤ëÁÛ¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Á¡×¡ä
06·î06Æü(ÅÚ)¡¡ºë¶Ì¡¦¥µ¥ó¥·¥Æ¥£±ÛÃ«»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
06·î07Æü(Æü)¡¡°ñ¾ë¡¦¼è¼ê»ÔÌ±²ñ´Û
06·î14Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA (½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
06·î20Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡Åç¡¦¤¤¤ï¤·Ý½ÑÊ¸²½¸òÎ®´Û¥¢¥ê¥ª¥¹¢ª¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥óÂç¥Û¡¼¥ë
06·î21Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¶ä¹Ô¥Û¡¼¥ë ¥¤¥º¥ß¥Æ¥£21 Âç¥Û¡¼¥ë
07·î04Æü(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕ¸©Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
07·î05Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦Ê¡À¸»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
07·î11Æü(ÅÚ)¡¡´ôÉì¡¦ÅÚ´ô»ÔÊ¸²½¥×¥é¥¶ Âç¥Û¡¼¥ë
07·î12Æü(Æü)¡¡ÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿åÊ¸²½²ñ´Û¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥È Âç¥Û¡¼¥ë
07·î18Æü(ÅÚ)¡¡ÆàÎÉ¡¦¤Ê¤é100Ç¯²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
07·î19Æü(Æü)¡¡¼¢²ì¡¦ÂçÄÅ»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
07·î20Æü(·î/½Ë)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
07·î25Æü(ÅÚ)¡¡Åçº¬¡¦½Ð±À»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
07·î26Æü(Æü)¡¡²¬»³¡¦ÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û
08·î01Æü(ÅÚ)¡¡»³¸ý¡¦²¼´Ø»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
08·î02Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
08·î08Æü(ÅÚ)¡¡»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë(»³·Á¸©Áí¹çÊ¸²½·Ý½Ñ´Û)
08·î09Æü(Æü)¡¡´ä¼ê¡¦±ü½£»ÔÊ¸²½²ñ´ÛZ¥Û¡¼¥ë
08·î11Æü(²Ð/½Ë)¡¡½©ÅÄ¡¦¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹ Âç¥Û¡¼¥ë
08·î15Æü(ÅÚ)¡¡»°½Å¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶Á¥Û¡¼¥ë°ËÀª(°ËÀª»Ô´Ñ¸÷Ê¸²½²ñ´Û)
08·î16Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
08·î22Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda (TOKYO)
08·î23Æü(Æü)¡¡ºë¶Ì¡¦ÏÂ¸÷»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
08·î28Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃæÉ¸ÄÅÄ®Áí¹çÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
08·î29Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦²»¹¹Ä®Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ Âç¥Û¡¼¥ë
08·î30Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
09·î06Æü(Æü)¡¡Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
09·î12Æü(ÅÚ)¡¡ÉÙ»³¡¦¿·ÀîÊ¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
09·î13Æü(Æü)¡¡¿·³ã¡¦¿·³ã¥Æ¥ë¥µ
09·î19Æü(ÅÚ)¡¡ÂçÊ¬¡¦iichikoÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ iichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿
09·î20Æü(Æü)¡¡·§ËÜ¡¦·§ËÜ¸©Î©·à¾ì ±é·à¥Û¡¼¥ë
09·î21Æü(·î/½Ë)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
09·î22Æü(²Ð/½Ë)¡¡ÀÅ²¬¡¦¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
09·î23Æü(¿å/½Ë)¡¡°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì
09·î26Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡Åç¡¦ÐòÄÅÉ÷²íÆ²
09·î27Æü(Æü)¡¡»³·Á¡¦Áñ¶ä¥¿¥¯¥ÈÄá²¬(Äá²¬»ÔÊ¸²½²ñ´Û)
10·î03Æü(ÅÚ)¡¡µþÅÔ¡¦±§¼£»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ Âç¥Û¡¼¥ë
10·î04Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Âçºå¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë(¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå)
10·î10Æü(ÅÚ)¡¡¹Åç¡¦¹ÅçJMS¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶Âç¥Û¡¼¥ë
10·î11Æü(Æü)¡¡Ä¹ºê¡¦ëÝÁáÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
10·î12Æü(·î/½Ë)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
10·î17Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Shibuya LOVEZ
10·î18Æü(Æü)¡¡Ê¡Åç¡¦¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼(·´»³»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼)Âç¥Û¡¼¥ë
¾ÜºÙ¡§https://gre4n-boyz.com/news/193
