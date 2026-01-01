Mrs. GREEN APPLE¡¢¿·¶Ê¡Ölulu.¡×MV¸ø³«¡¡¡Ö¤Þ¤Ã¤ÆÄ»È©¡×¡Öµã¤¤¤¿¡×¡ÖÁÔÂç¤¹¤®¤ë¡×¡È°ÛÎã¡É¤Î¸ø³«¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤¬12Æü¸áÁ°0»þ¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç¿·¶Ê¡Ölulu.¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¸ø³«¡£¡ÖÎØ²öÅ¾À¸¡×¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿±ÇÁüÈþ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤³¤Ë¤â»Å³Ý¤±¤¬¡Ä¥ß¥»¥¹¿·¶Ê¡Ölulu.¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡¤Ê¤ó¤Î¹ðÃÎ¤â¤Ê¤¯Á°Æü11Æü¤Î¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢ÆÍÁ³¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ÖPrologue to¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Ì¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿À¤³¦¤¬Â³¤¡¢¼¡Âè¤ËÌÀ¤ë¤¤¸÷¤¬¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ëº¹¤·¹þ¤ß¡¢À¤³¦¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Ä»¤¬±©¤Ð¤¿¤¡¢Çò¤¤±À¤¬¹¤¬¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ë¡£¥Î¥¤¥º²»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»þÀÞ¡¢²¿¤«¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤ÊÉ®¤Î²»¡¢¾â¤Î²»¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È²»¡É¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö»Å³Ý¤±¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¹Í»¡¤¬Áê¼¡¤®¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¡¢³«»ÏÌó30Ê¬¤Ç10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌó2»þ´Ö¸å¡¢±ÇÁü¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿·¶Ê¡Ölulu.¡×¤Ø¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¡¼¥º3ºÇ½é¤Î¿·¶Ê¤¬¡È°ÛÎã¡É¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤ÆÄ»È©¡×¡Öµã¤¤¤¿¡×¡ÖÁÔÂç¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±»þ»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÏºÇÂç20Ëü¿Í¤Ë¤â¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Âç¿¹¸µµ®(Vo/Gt)¤¬¥¹¥â¡¼¥¯¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖBABEL no TOH¡×¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Î¼Ì¿¿¤¬ºòÈÕ¿¼Ìë1·î11Æü(Æü)AM0»þ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤éÄ¹ÊÔ±ÇÁü¤ò·Ð¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É24»þ´Ö¸å¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ölulu.¡×¤ÎMV¤Þ¤Ç¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡ÖBABEL no TOH¡×¤«¤é¤Î¿·¤¿¤ÊÊ¬´ô¤¬º£Æü¡¢Ïª¤ï¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¿·¶Ê¡Ölulu.¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£
