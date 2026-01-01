Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Üー¥¯¥¹F.S.S.¥·¥êー¥ºÅ¸ ¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥Ð¥ó in ²£ÉÍSR 2025Åß¡×ËÜÆüºÇ½ªÆü¡ª
¡¡¥Üー¥¯¥¹¤Ï¡¢Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Üー¥¯¥¹F.S.S.¥·¥êー¥ºÅ¸ ¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥Ð¥ó in ²£ÉÍSR 2025Åß¡×¤òËÜÆü1·î12Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ï¥Üー¥¯¥¹²£ÉÍ¥·¥çー¥ëー¥à¡£¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬³Æ1,650±ß¡¢1Æü·ô¤Ï550±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖGTM¥«¥¤¥¼¥ê¥ó¡×¥ªー¥Êー¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï±ÊÌî¸î»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ーÊª¸ì¡ÊF.S.S.¡Ë¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥Üー¥¯¥¹¤ÎÎ©ÂÎÊªÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ºÇ¿·GTM¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²û¤«¤·¤Î1/100¡¦1/144¥·¥êー¥º¤«¤é1/35¥¹¥±ー¥ë¤ÎÄ¶Âç·¿¥ì¥¸¥ó¥¥Ã¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢30¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Üー¥¯¥¹¡ÖF.S.S.¡×Î©ÂÎÂ¤·Á¤¬°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½éÈÎÇä¤Î¸ÂÄê¥ì¥¸¥ó¥¥Ã¥È¡ÖHSGK 1/72 ¥Ðー¥¬¡¦¥Ï¥êKK-Ie¡×
¡¡¡Ö¥Ðー¥¬¡¦¥Ï¥êKK-Ie¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ーÊª¸ì¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥´¥Æ¥£¥Ã¥¯¥áー¥É¡Ö¥Ðー¥¬¡¦¥Ï¥ê¡×¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óµ³¡£¥¤¥§¥ó¥·¥ó¥°¹©¾ìÀ½¤Îµ³ÂÎ¤ò»Ø¤·¤Æµ³ÂÎÌ¾¤Î¸å¤í¤Ë¡ÖIe¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤¬ÉÕ¤¯¡£
¡¡¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥ë¥ßµ³¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Þー¥¥ó¥°¤ä¡¢¥¨¥ë¥Ç¥£¥¢¥¤¡¦¥Ä¥Ð¥ó¥Ä¥Ò¾èµ³¤ÎÆ¬Éô¥Þー¥¥ó¥°¤Î¥Ç¥«ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¡£¥¬¥Ã¥È¡¦¥Ö¥í¥¦¤ÏÈ´Åá¾õÂÖ¤È¥¢ー¥à¥Õ¥é¥¤¥äー¤Þ¤¿¤Ï¹ø¥¹¥«ー¥ÈÆâ¤ËÂÓÅá¾õÂÖ¤ò¡¢¸ªÉô¥¢¥¤¥É¥é¥Õ¥é¥¤¥äー¤ÏÄÌ¾ï¡¦Å¸³«¾õÂÖ¤òÁªÂò¼°¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¸ÂÄê¥ì¥¸¥ó¥¥Ã¥È¡ÖSAV 1/100 PHANTOM ¥Ê¥¤¥¢¥¹¡¦¥Ö¥ê¥å¥ó¥Ò¥ë¥Çµ³¡×¡¢¡ÖSAV 1/100 ÀÄµ³»Î¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¥ã¥Ð¥êー¡Ë »ç±ñ¹Ý¡×¡¢¡ÖSSS 1/100 ¥¢¥Ñ¥Ã¥Á¡×¤¬ºÆÀ¸»º¤È¤Ê¤ë¡£
SAV 1/100 PHANTOM ¥Ê¥¤¥¢¥¹¡¦¥Ö¥ê¥å¥ó¥Ò¥ë¥Çµ³
SAV 1/100 ÀÄµ³»Î¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¥ã¥Ð¥êー¡Ë »ç±ñ¹Ý
SSS 1/100 ¥¢¥Ñ¥Ã¥Á
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖF.S.S.¡×ÊªÈÎ¥³ー¥Êー¤Ç¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÂÄê¥ì¥¸¥ó¥¥Ã¥È¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Óー¥é¥¦¥ó¥É33¡¦¥Û¥Óー¥é¥¦¥ó¥ÉSR¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖHSGK 1/72 GTM¥Û¥ë¥À19 ¥á¥í¥¦¥é ～ ¡È¥Ð¥ó¥·ー¥«¡É¡×¤ä¡ÖSAV 1/144 ¥Ð¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ê2ÂåÌÜ¡Ë¡×¡¢¡ÖSAV 1/144 ¥Ð¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ê5ÂåÌÜ¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡ÖHSGK¡×¡¢¡ÖSAV¡×¡¢¡ÖSSS¡×¤Î¤ªÂ¢½Ð¤·ÈÎÇä¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖHSGK 1/72 GTM¥Û¥ë¥À19 ¥á¥í¥¦¥é ～ ¡È¥Ð¥ó¥·ー¥«¡É¡×
¡ÖHSGK 1/100 ¥Ä¥¡¥é¥È¥¦¥¹¥È¥é¡¦¥¢¥×¥¿ー¥Ö¥ê¥ó¥¬ー ·ÚÁõ»ÅÍÍ¡×
¡ÖHSGK 1/72 ¥À¥Ã¥«¥¹¡¦¥¶¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥È¡×
¡ÖSSS 1/100 L.E.D.¥ß¥éー¥¸¥å B4 ¥Ç¥¹¥È¥Ë¥¢¥¹ ËÜÊÔ»ÅÍÍ Crystal Edition¡×
¡ÖSAV 1/144 ¥Ð¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ê5ÂåÌÜ¡Ë¡×
¡ÖSAV 1/100 S.S.I.KUBALKANS the BANG¡×
¢¨¤¤¤º¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤â¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´°Çä¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£