¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ö·ÐºÑ¸å²ó¤·²ò»¶¤Ë¤Ê¤ë¡×ËÁÆ¬²ò»¶¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍ½»»°Æ¡Ö»¿À®³ÎÌó¤Ç¤­¤º¡×

¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï11ÆüÌë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ì¤Ð¡Ö·ÐºÑ¸å²ó¤·²ò»¶¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ø¤Î»¿À®¤Ï³ÎÌó¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
23Æü¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Æ¤¬À¯ÉÜÍ¿ÅÞÆâ¤Î°ìÉô¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ÌÌÚ»á¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¡Ø·ÐºÑ¸å²ó¤·²ò»¶¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀ¯ºö¤òÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢À¯¶ÉÍ¥Àè¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀÐÇËÆâ³Õ¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
½°±¡¤ò²ò»¶¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Í½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¡£
¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬2025Ç¯12·î¤Ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î178Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö´ØÏ¢¤¹¤ëÀÇÀ©´ØÏ¢Ë¡°Æ¤äÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¯ÅÙÆâÁá´ü¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÌîÅÞ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Þ¤ÀÍ½»»°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢¹ñÌ±À¸³è¡¢¹ñÌ±·ÐºÑ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¹ç°Õ¤òÇË¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤âÍ½»»°Æ¡¢ÆÃÎã¸øºÄË¡°Æ¤Ø¤Î»¿À®¤ò³ÎÌó¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¼é¤ë¤¬¡¢Áê¼êÊý¤¬ÌóÂ«¤òÇË¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤âÌóÂ«¤ò¼é¤ë¹çÍýÅªÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£