¿Íµ¤½÷·Ý¿Í¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¥Þ¥óÉ×¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤ä¸½ºß¤ÎÌ¾»ú¤ò½é¹ðÇò¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÀéÄ»¤â¶Ã¤
¡¡2021Ç¯¤Ë·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¿Íµ¤½÷·Ý¿Í¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¥Þ¥óÉ×¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤ä¸½ºß¤ÎÉÄ»ú¤ò½é¹ðÇò¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¤Ø¡Á¡Á¡Á¡ª¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤¬¶Ã¤¯¥Ò¥È¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ð¥ó¥É¥Þ¥óÉ×¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¹ðÇò¤Î½Ö´Ö
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¹âÌîÀµÀ®¤Î¿¨¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤½À¤é¤«¤¤ÏÃ¡×¤Ë¤Æ¡¢A¥Þ¥Ã¥½²ÃÇ¼¤Î¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¸½ºß³èÌö¤¹¤ëMC¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ï¥¤¥¸¤é¤ì¤ÆÉé¤±´é¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢²ÃÇ¼¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î´ë²è¡ÖA¥Þ¥Ã¥½²ÃÇ¼¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥¤¥¸¤í¤¦¡×¤¬ÊüÁ÷¡£Æ±´ë²è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ê¹âÌîÀµÀ®¡¢´ßÂç¾¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢²ÃÇ¼¤ò¥¤¥¸¤ê¤¿¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¤Î¿¢ÅÄ»çÈÁ¡¢¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡ÊDen¡¢¤¿¤¤¤³¡¼¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¡Ë¡¢ÌîÅÄ¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¡¢¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿²ÃÇ¼¡£·ëº§¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö½µ´©»ï¤¬Íè¤Æ¡¢·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¤Ã¤Æ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£½µ´©»ï¤ÎÆÍÁ³¤Î¼èºà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤¤¤³¡¼¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ÃÇ¼¤Ï¾¯¡¹¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£²»³Ú¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢´ß¤¬¡Ö¤É¿¿¤óÃæ¡¢¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¤¥¸¤ë¤È¡¢²ÃÇ¼¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤âËË¤òÀÖ¤é¤á¤¿¡£
¡¡¥Î¥Ö¤«¤é¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¢¤Þ¤êÃý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¿¢ÅÄ¤¬¡ÖÆë¤ì½é¤á¤È¤«¤Ã¤Æ¡×¤È¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢²ÃÇ¼¤Ï¡ÖCD¤òÅÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢É×¤Ï¤â¤È¤â¤È¼«¿È¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ì¤ë¤Ã¤È¡×¤È»õÀÚ¤ì¤Î°¤¤Åú¤¨¤ò¤¹¤ë²ÃÇ¼¤Ë¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¦¥½¤ä¤ï¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸½ºß¤ÎÉÄ»ú¤Ï¡Ö»³²¼¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤Ø¡Á¡Á¡Á¡Á¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë²ÃÇ¼¤Î·ëº§¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£