¡¡A¥Þ¥Ã¥½²ÃÇ¼¤¬¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤¬Æ¬¤ò¿¼¡¹¤È²¼¤²¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤â¡Ö»×¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¤ä¤íÀäÂÐ¡×¤È·ãÅÜ¤¹¤ë¥Ò¥È¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¹âÌîÀµÀ®¤Î¿¨¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤½À¤é¤«¤¤ÏÃ¡×¤Ë¤Æ¡¢A¥Þ¥Ã¥½²ÃÇ¼¤Î¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¸½ºß³èÌö¤¹¤ëMC¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ï¥¤¥¸¤é¤ì¤ÆÉé¤±´é¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢²ÃÇ¼¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î´ë²è¡ÖA¥Þ¥Ã¥½²ÃÇ¼¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥¤¥¸¤í¤¦¡×¤¬ÊüÁ÷¡£Æ±´ë²è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ê¹âÌîÀµÀ®¡¢´ßÂç¾¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢²ÃÇ¼¤ò¥¤¥¸¤ê¤¿¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¤Î¿¢ÅÄ»çÈÁ¡¢¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡ÊDen¡¢¤¿¤¤¤³¡¼¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¡Ë¡¢ÌîÅÄ¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥»´ë²è¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÃÇ¼¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡Ö¸«¤¿¤è¡£½À¤é¤«¤¤ÏÃ¤ä¤ó¡×¤È¿¿´é¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¼«¿È¤¬¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Î¥Ö¤«¤é¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ÃÇ¼¤Ï¡Ö½À¤é¤«¤¤¥¤¥¸¤ê¤Ë¤¯¤¤·Ý¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤¿¡£¤¤·¤¿¤«¤Î¤Î2¿Í¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤â¡¢²ÃÇ¼¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¤ä¤íÀäÂÐ¡£¾Ð¤¦¤Æ¤ó¤â¤ó¡×¤È¥¥ìµ¤Ì£¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥¸¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¤Î¹âÌî¤Î´¶¤¸¤âÊ¢Î©¤Ä¡×¤È²ÃÇ¼¤ÏÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£