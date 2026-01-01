なにわ男子、7人の思い出の場所“聖地”大阪松竹座に『anan』表紙で凱旋

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子が、1月21日発売の『anan』2480号で約半年ぶりの表紙を飾る。

■今年5月に閉館する、7人の思い出の場所・大阪松竹座でのメモリアルな“凱旋”撮影が実現！

3月19日に発売される『anan』撮り下ろし『なにわ男子カレンダー2026.4→2027.3』から、彼らの地元・大阪で撮影したカットを中心に、『anan』本誌でしか見られないスペシャルなカットを厳選して掲載。

彼らの思い出の地・大阪松竹座に“凱旋”しての撮影は、今回の企画の大きな見どころのひとつ。「松竹座の空気や匂い、すべてがエモかった」とメンバーが口々に言うほど、大阪松竹座は7人にとって思い出深いホーム。そんな特別な場所・大阪松竹座で撮影した、とびきりエモーショナルな一枚が表紙になっている。

モードなモノトーンのスーツに身を包み、経験と自信を携え、オトナに成長して帰ってきた7人。「閉館してしまうのはすごく悲しいけれど、カレンダーという形で、最後の大阪松竹座の景色を残すことができてすごくありがたかった」とインタビューで語った西畑大吾の言葉通り、2026年のメモリアルな記録写真となる大阪松竹座での貴重なカットは、まさに記憶にとどめたい永久保存版。

■なにわ男子と大阪松竹座

大阪松竹座は、なにわ男子が結成前から、当時の大阪松竹座の恒例ともいえるその時代の関西ジュニアを主軸とした“春休み公演”“夏休み公演”“クリスマス公演”でメンバーそれぞれがダンス、歌、芝居、さらにはコント…と、エンターテインメントの研鑽を積んだ、いわばホームグラウンド。

2018年には、「なにわ男子」として初めて大阪松竹座でファンの前に立ち、同年に開催された“クリスマス公演”は7人の絆が深まった転換期的な公演に。2019年の“春休み公演”は前半のコントを藤原丈一郎が、後半のショーパートを西畑大吾が中心になり演出をし、なにわ男子が初めて大半を作り上げたステージに。

さらに同年8月に上演された舞台『少年たち 青春の光に…』では初めてなにわ男子が座長を務めた。ショータイムの構成と演出を道枝駿佑が、衣装は長尾謙杜、グッズは大西流星が担当。事務所の先輩たちから引き継がれた、ミュージカル作品をひとりも欠けることなく、千秋楽までやり遂げた。2020年のコロナ禍にはリアルライブが難しい状況の中で、大阪松竹座から配信ライブも実施。2021年のCDデビューにより、大阪松竹座を“卒業”してからも、大阪松竹座はなにわ男子にとって特別な“ホーム”としてあり続けた。

■オトナな雰囲気漂うスーツ姿＆プライベート感溢れる“わちゃわちゃ”ショットも！

大阪松竹座のほかにも、うめきたエリアのアーバンな最新ホテルや、ミナミのど真ん中のストリート、現代の大阪のアートシーンを代表するモダンな美術館etc…なにわ男子と旅を楽しんでいる気分になれる、大阪の各所でロケ。ホテルではオールブラックのスーツに身を包み、オトナなオーラを纏ったなにわ男子を撮影。集合カットはもちろん、西畑×藤原×大橋和也、道枝×大西、高橋恭平×長尾のドラマティックなバディショットも。クールな雰囲気を纏った7人の表情には、思わずドキッとしてしまうはず。

美術館の撮影では、ニュアンスカラーのスーツ姿にチェンジ。洗練された空間に映える、まるで美術品のような7人の神々しい姿は、なにわ男子の新たな魅力を映し出すスタイリッシュな世界観に仕上がっている。

さらにスーツ姿とはイメージが一転、プライベート感漂うジャージやスウェットパーカなどのリラックスウェアに着替え、大阪の街に繰り出した“わちゃわちゃ”撮影も。

7人の思い出の場所を巡ったロケの中でも、特に盛り上がった実際のプリ機を使っての撮影の様子を掲載。7人が実際にラクガキをしたプリ画像もたっぷりと紹介。7人の集合プリを撮り終わったあと、「りゅちぇラクガキ、早よ書き」とメンバーからラクガキ担当に任命された大西。さすがのセンスで可愛くラクガキ。

7人の集合プリだけでなく、道枝×高橋、藤原×大橋、西畑×長尾×大西など、グループに分かれてのプリ撮影も。貴重なプリ画像が見られるのは、今回の『anan』本誌限定。それぞれの個性が垣間見られるキュートなポーズ＆ツッコミどころ満載のラクガキの数々は必見だ。

■発売が待ち遠しくなること必至！裏話満載のカレンダーの撮影時の思い出も掲載

ソロインタビューでは特集にちなんだ「冬の旅」に関する質問＆ドームライブへの意気込みに加え、カレンダー撮影時の思い出も取材。今回の特集内で紹介をする大阪松竹座やプリ撮影のほか、梅田スカイビルで行った撮影やソロ企画での印象的なエピソードなどさまざまなお話が飛び出している。カレンダーの発売が待ち遠しくなること必至の内容になっている。

グループインタビューは西畑×大西、道枝×高橋×長尾、藤原×大橋の組で収録。「パフォーマンスでお互いを最もリスペクトしていることは？」「なにわ男子を30年後にドラマ化するなら、どんな物語になると思う？」など気になる質問を。7人のこれまでとこれからを感じられる“エモい”掛け合いはぜひ誌面で確認したい。

『なにわ男子カレンダー2026.4→2027.3』の予約締切は1月25日。早めに予約をしておきたい。

