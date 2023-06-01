ÆüËÜ³¤Â¦¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¡¡ÂçÀã¤äÌÔ¤Õ¤Ö¤¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü
ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12Æü·îÍËÆü¤âÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤äÌÔ¤Õ¤Ö¤¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌÉÕ¶á¤Ç¶¯¤¯¹ß¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÀÑÀã¤¬µÞ·ã¤ËÁý¤¨¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤Ï¡¢ÂçÀã¤ÎÆ½¤Ï±Û¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Àã¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
·îÍËÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢ÅìËÌ¤Ç80¥»¥ó¥Á¡¢ËÌÎ¦¤ÈÅì³¤¤Ç70¥»¥ó¥Á¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ç60¥»¥ó¥Á¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢¶áµ¦¤Ç50¥»¥ó¥Á¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ç30¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éÃæ¹ñÃÏÊý¤Ï¡¢30¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é35¥á¡¼¥È¥ë¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢³¤¤ÏÂç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂçÀã¤äÌÔ¤Õ¤Ö¤¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¡¢¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£