任天堂は、Nintendo Switch 2用アクションレースゲーム「マリオカート ワールド」のオンラインイベント「オンラインチャレンジ 新年開幕カップ」を1月12日15時より17時にかけて開催する。

「オンラインチャレンジ 新年開幕カップ」はインターネットに接続し気軽に挑戦できるイベント。オンライン上のユーザーと150ccのレース形式で対戦し、レートを競う。事前の登録などは不要となっており、ゲームを起動し「インターネットで」を選択し、「イベントをさがす」にてイベントID「3310」を入力するとすぐに対戦が可能。開催期間前にこのIDを入力するとイベントと同じルールで練習試合をすることもできる。

上位100人に入ると公式ページ上にプレーヤーデータが掲載されるほか、各キャラクターごとのランキング1位も掲載予定。「オンラインチャレンジ」は今後もルールを変えながら不定期に開催を予定している。

