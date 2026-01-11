11·î¤Î³°¿©»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï3041²¯±ß¡¢2¥«·îÏ¢Â³¤Ç3000²¯±ßÄ¶¤¨
¡¡¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ë¥á³°¿©Áí¸¦¤¬11·î¤Î³°¿©»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÈ¯É½¡£³°¿©»Ô¾ì¤¬2¥«·îÏ¢Â³¤Ç3,000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢³°¿©»Ô¾ì¤Î²óÉü·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ°·î¤Ï¡Û10·î¤Î³°¿©»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï3000²¯±ß¡¢¥³¥í¥ÊÁ°Èæ¤¬4¥«·îÏ¢Â³¤Ç²óÉü
¢£³°¿©»Ô¾ì¤Ï8¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¾å²ó¤ë¡¡7Æü¡¢¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ë¥á³°¿©Áí¸¦¤¬11·î¤Î³°¿©»Ô¾ìÄ´ºº¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³°¿©»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ37²¯±ßÁý¤Î3,041²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢8¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢10·î¤ËÂ³¤¤¤Æ2¥«·îÏ¢Â³¤Ç3,000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤¿¤À¤·¿··¿¥³¥í¥ÊÁ°¤Î2019Ç¯Èæ¤Ï89.6%¤Ç10·î¤Î95.6%¤«¤é6.0¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤È¤Ê¤ê¡¢5¥«·î¤Ö¤ê¤ËÁ°·î¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Î»Ø¿ô¤Ç¤Ï¡¢³°¿©¼Â»ÜÎ¨¤ÏÆ±0.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î68.2%¡¢³°¿©ÉÑÅÙ¤ÏÆ±0.03²óÁý¤Î3.82²ó¡¢³°¿©Ã±²Á¤ÏÆ±4±ß¸º¤Î2,962±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·÷°èÊÌ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤¬Æ±42²¯±ßÁý¤Î1,896²¯±ß¡¢´ØÀ¾·÷¤¬Æ±10²¯±ßÁý¤Î814²¯±ß¡¢Åì³¤·÷¤¬Æ±15²¯±ß¸º¤Î331²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¢£³°¿©¼Â»ÜÎ¨¤È³°¿©Ã±²Á¤ÏÁý¸º¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡¡³°¿©¼Â»ÜÎ¨¤È³°¿©Ã±²Á¤ÏÀÊÌ¤äÇ¯ÎðÁØ¤ÇÁý¸º¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£³°¿©¼Â»ÜÎ¨¤Ç¥×¥é¥¹Éý¤¬Âç¤¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢20Âå½÷À¤¬78.4%¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ:3.8¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¡¢30ÂåÃËÀ¤¬72.3%¡Ê1.8¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡Ë¤Ê¤É¡£È¿ÂÐ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤¬Âç¤¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢20ÂåÃËÀ¤¬73.2%¡Ê3.6¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¡¢40ÂåÃËÀ¤¬69.5%¡Ê2.5¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¡¢60ÂåÃËÀ¤¬62.6%¡Ê5.8¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¤Ê¤É¡£
¡¡³°¿©Ã±²Á¤Ç¥×¥é¥¹Éý¤¬Âç¤¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢20ÂåÃËÀ¤¬2,696±ß¡Ê232±ßÁý¡Ë¡¢20Âå½÷À¤¬2,762±ß¡Ê244±ßÁý¡Ë¡¢60Âå½÷À¤¬3,201±ß¡Ê327±ßÁý¡Ë¤Ê¤É¡£È¿ÂÐ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤¬Âç¤¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢30ÂåÃËÀ¤¬2,433±ß¡Ê222±ß¸º¡Ë¡¢30Âå½÷À¤¬3,238±ß¡Ê265±ß¸º¡Ë¤Ê¤É¡£
¢£16¶ÈÂÖÃæ8¶ÈÂÖ¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¾å²ó¤ë¡¡¶ÈÂÖÊÌ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï16¶ÈÂÖÃæ8¶ÈÂÖ¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥é¥¹Éý¤¬Âç¤¤á¤Î¶ÈÂÖ¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÎÁÍýÅ¹¡Ê11·î¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ:253²¯±ß¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ:15²¯±ßÁý¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¡¢¾ÆÆù¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Åù¤ÎÀì¶ÈÅ¹¡Ê335²¯±ß¡¢29²¯±ßÁý¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦²óÅ¾¤¹¤·Åù¡Ê246²¯±ß¡¢18²¯±ßÁý¡Ë¡¢µíÐ§¡¦¥«¥ì¡¼Åù°ìÉÊ¤â¤ÎÀìÇä¶ÈÂÖ¡Ê49²¯±ß¡¢17²¯±ßÁý¡Ë¤Ê¤É¡£
¡¡È¿ÂÐ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤¬Âç¤¤á¤Î¶ÈÂÖ¤Ï¡£ÏÂ¿©ÎÁÍýÅ¹¡Ê447²¯±ß¡¢14²¯±ß¸º¡Ë¡¢µï¼ò²°¡Ê565²¯±ß¡¢36²¯±ß¸º¡Ë¤Ê¤É¡£¤Þ¤¿Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ210²¯±ß¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¿©Æ²¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦ÍÎ¿©Å¹¤ÏÆ±179²¯±ß¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÁ°Ç¯ÊÂ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£