なにわ男子、“聖地”大阪松竹座がい旋…閉館前、永久保存版の姿 『anan』で大阪旅、貴重なプリ画像も

なにわ男子、“聖地”大阪松竹座がい旋…閉館前、永久保存版の姿 『anan』で大阪旅、貴重なプリ画像も