なにわ男子、“聖地”大阪松竹座がい旋…閉館前、永久保存版の姿 『anan』で大阪旅、貴重なプリ画像も
7人組グループ・なにわ男子が、21日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2480号（マガジンハウス刊）の表紙を飾る。
【ライブ写真】デビュー発表後…涙を流しながら熱唱するなにわ男子
今年デビュー5周年目、グループ初のドーム公演を控えるなにわ男子が“聖地”大阪松竹座にがい旋。このほか、『anan』撮り下ろし「なにわ男子カレンダー2026.4→2027.3」（3月19日発売）からのアザーカットを中心に構成したスペシャルグラビアを届ける。
思い出の地・大阪松竹座は、今年5月で閉館する。今回の企画の大きな見どころのひとつとなり、「松竹座の空気や匂い、すべてがエモかった」とメンバーが口々に言う、とびきりエモーショナルな1枚が表紙となる。モードなモノトーンのスーツに身を包み、経験と自信を携え、オトナに成長して帰ってきた7人が、客席から舞台を見つめる。
西畑大吾が「閉館してしまうのはすごく悲しいけれど、カレンダーという形で、最後の大阪松竹座の景色を残すことができてすごくありがたかった」と語る通り、2026年の記録写真は、まさに記憶にとどめたい永久保存版の姿。
なにわ男子の結成前から、当時の大阪松竹座の恒例ともいえるその時代の関西ジュニアを主軸とした“春休み公演”“夏休み公演”“クリスマス公演”でメンバーそれぞれがダンス、歌、芝居、さらにはコント…と、エンターテインメントの研鑽を積んだ、いわばホームグラウンド。
2018年には、なにわ男子として初めて大阪松竹座でファンの前に立ち、同年に開催された“クリスマス公演”は7人の絆が深まった転換期的な公演となった。19年の“春休み公演”は前半のコントを藤原丈一郎が、後半のショーパートを西畑が中心になり演出をし、なにわ男子が初めて大半を作り上げたステージに。さらに同年8月に上演された舞台『少年たち 青春の光に・・・』では初めてなにわ男子が座長を務めた。ショータイムの構成と演出を道枝駿佑が、衣装は長尾謙杜、グッズは大西流星が担当。事務所の先輩たちから引き継がれた、ミュージカル作品をひとりも欠けることなく、千秋楽までやり遂げた。20年のコロナ禍にはリアルライブが難しい状況の中で、大阪松竹座から配信ライブも実施。21年のCDデビューにより、大阪松竹座を“卒業”してからも、大阪松竹座はなにわ男子にとって特別な“ホーム”としてあり続けた。
大阪松竹座のほかにも、うめきたエリアのアーバンな最新ホテルや、ミナミのど真ん中のストリート、現代の大阪のアートシーンを代表するモダンな美術館など、なにわ男子と旅を楽しんでいる気分になれる、大阪の各所でロケを行った。ホテルではオールブラックのスーツに身を包み、オトナなオーラを纏ったなにわ男子を撮影。集合カットはもちろん、西畑×藤原×大橋和也、道枝×大西、高橋恭平×長尾のドラマティックなバディショットも。クールな雰囲気を纏った7人の表情には、思わずドキッとしてしまう。
美術館の撮影では、ニュアンスカラーのスーツ姿にチェンジ。洗練された空間に映える、まるで美術品のような7人の神々しい姿は、なにわ男子の新たな魅力を映し出すスタイリッシュな世界観に仕上がった。
さらにスーツ姿とはイメージが一転、プライベート感漂うジャージやスウェットパーカなどのリラックスウェアに着替え、大阪の街に繰り出した“わちゃわちゃ”撮影も。7人の思い出の場所を巡ったロケの中でも、特に盛り上がった実際のプリ機を使っての撮影の様子を掲載。7人が実際にラクガキをしたプリ画像もたっぷりと公開する。7人の集合プリを撮り終わったあと、「りゅちぇラクガキ、早よ書き」とメンバーからラクガキ担当に任命された大西は、さすがのセンスでかわいいラクガキを披露した。
7人の集合プリだけでなく、道枝×高橋、藤原×大橋、西畑×長尾×大西など、グループに分かれてのプリ撮影も。貴重なプリ画像が見られるのは、今回の『anan』本誌限定となる。
ソロインタビューでは、特集にちなんだ「冬の旅」に関する質問＆ドームライブへの意気込みに加え、カレンダー撮影時の思い出も取材。今回の特集内で紹介をする大阪松竹座やプリ撮影のほか、梅田スカイビルで行った撮影やソロ企画での印象的なエピソードなどさまざまな話題が飛び出す。グループインタビューは西畑×大西、道枝×高橋×長尾、藤原×大橋が語る。「パフォーマンスでお互いを最もリスペクトしていることは？」「なにわ男子を30年後にドラマ化するなら、どんな物語になると思う？」など気になる質問を通じ、7人のこれまでとこれからを感じられる“エモい”掛け合いとなる。
特集は「冬の癒し旅へ 2026」。冬の癒しといえばやっぱり温泉ということで、全国津々浦々のいま行きたい温泉地、温泉宿をピックアップ。山口・長門湯本温泉、岐阜・下呂温泉、大分・別府温泉をはじめ、ちょっと奮発して贅沢なおこもり体験をしたい長野県松本や三重県湯の山温泉のご褒美宿、レトロなローカル線で訪れる青森・弘前から大鰐温泉の旅、人気の特急「サフィール踊り子」で行く伊豆・下田巡り、さらに千葉県木更津の「竜宮城スパホテル三日月」＆和歌山「ホテル浦島」の東西レトロインパクト温泉などを紹介する。
CLOSE UPには、舞台『エクウス』に出演の織山尚大、舞台『刀剣乱舞』に出演の七海ひろき×瀬戸かずや×彩凪翔が登場する。
