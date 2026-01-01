¡Ø¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡Ùdavid productionÀ©ºî¤Ç10·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡¡»¦¤·²°¡ßÎá¾î¤Î¶¸°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡¡µÌ¥ª¥ì¥³»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡Ù¤¬¡¢david productionÀ©ºî¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£10·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ë¥áÏÈ¡È¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§30¡Á¿¼0¡§00¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â´üÂÔ¡ª¡Ø¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡Ù¸¶ºî8´¬½ñ±Æ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô350ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¾®³Ø´Û¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×¤Ë¤Æ2023Ç¯1·î¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¡£¡ÖÁ´¹ñ½ñÅ¹°÷¤¬Áª¤ó¤À¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥ß¥Ã¥¯2024¡×Âè1°Ì¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×Âè3°Ì¤Ë¤Ê¤É¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ø¥×¥í¥ß¥¹¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤òÌ³¤á¤¿µÌ»á¤¬ÉÁ¤¯ËÜºî¤Ï¡¢Ê¸ÌÀ³«²½¤¬¿Ê¤àÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì¾²È¤Ë²Ç¤®Éã¤Î¸Ø¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ëÎá¾î¡¦¶Í¥öÃ«¼ÓÅÔ»Ò¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¼ÓÅÔ»Ò¤òÅ®°¦¤¹¤ë»¦¤·²°¡¦¸åÆ£¿ÊÊ¿¤Î¡¢¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó·ëº§¤òÉÁ¤¯¶¸°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëdavid production¤¬Ã´Åö¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ²«¶â¤ÎÉ÷¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿µµ°æÎ´¹»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥¤¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¡Ù¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿°¦·ÉÍ³µª»Ò»á¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¿Ø¤¬½¸·ë¤·¡¢µÌ¤¬ÉÁ¤¯Ì¥ÏÇÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡£¥¢¥Ë¥á²½È¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µÌ¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Êdavid¤µ¤ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë°¦·É»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼¿¹õ¤Î°Ç¤ò¸¸ÁÛÅª¤Ë¾È¤é¤¹¥Û¥¿¥ë¤Î¸÷¤ÎÃæ¡¢·ì¤ËÅÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍÅ±ð¤ÇÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¿ÊÊ¿¡£¿ÊÊ¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¶»¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òÅº¤¨¤ë¼ÓÅÔ»Ò¤ÎÇØÃæ¤Ë¼ê¤ò²ó¤¹»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ñ³¤¯ÌÀÌÇ¤¹¤ë¥Û¥¿¥ë¤Î¸÷¤¬¡¢ÌÀ¼£¤ò»×¤ï¤»¤ëÏÂ¼¼¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ëÃæ¡¢¼ÓÅÔ»Ò¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤ÏÈù¿Ð¤Î¶²¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤«¤é¤Ï¡¢¶»¤ÎÆâ¤Ë½É¤·¤¿ÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤Î1Ëç¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Îµ¡Èù¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ë¶ØÃÇ¤Î°¦¤Î¹ÔÊý¤ò°Å¼¨¤¹¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤òµÇ°¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡Ù¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎµÌ»á¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼ÓÅÔ»Ò¤È¿ÊÊ¿¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£µÌ¥ª¥ì¥³¡Ê¸¶ºî¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤È¤Ï¡Ä¡£¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Êdavid¤µ¤ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Êª¹ø½À¤é¤«¤¯ºîÉÊ¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë´ÆÆÄ¤ä¡¢ºÙ¤«¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ëµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¥ã¥é¥Ç¥¶Ã´Åö¤Î°¦·É¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢º£¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Æ½¤¤È¤«Àè¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¡£ÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£À§Èó³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£µµ°æÎ´¹¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¥³¥á¥ó¥È
»¦¤·²°¤ÈÎá¾î¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ëÆó¿Í¤ÎÊª¸ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¡¢Á¡ºÙ¤µ¤È¶¸µ¤¡¢¿´¤Îµ¡Èù¤ä·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¡£¤½¤·¤Æ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²û¤Î¿¼¤¤ºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æü¡¹¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢À¿¿´À¿°Õ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£°¦·ÉÍ³µª»Ò¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¥³¥á¥ó¥È
»ä¤«¤é¸«¤¿µÌÀèÀ¸¤Î³¨¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤µ¤ÈÂçÃÀ¤µ¡£¿´¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ëÉ½¸½¤ÎË¤«¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºîÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!!
