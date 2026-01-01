¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¡õ¡Ø¥é¡¼¥á¥óÀÖÇ¡Ù¥³¥é¥ÜÌ¡²èÇÛ¿®¡¡ÎëÌÚ¤ÈÃ«¤¬ÍèÅ¹¤ÎÀ¤³¦
¡¡¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡×¤Ç¤Î2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤¬2024Ç¯11·î25Æü¤Ë´°·ë¤·¤¿¿Íµ¤¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¡ÊÃø¡¦°¤²ìÂô¹ÈÃã¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¥é¡¼¥á¥óÀÖÇ¡Ù¡ÊÃø¡¦¥¢¥ó¥®¥ã¥Þ¥ó¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥ÜÌ¡²è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡ª¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¡õ¡Ø¥é¡¼¥á¥óÀÖÇ¡Ù¥³¥é¥ÜÌ¡²è¥Ú¡¼¥¸
¡¡°¤²ìÂô¹ÈÃã»á¤È¥¢¥ó¥®¥ã¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ë¶¦ºî¤Ç¡¢1·î12Æü¤Ë¸ø³«¡£ËÜ¥³¥é¥ÜÌ¡²è¤Ï¡¢¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎëÌÚ¤ÈÃ«¤¬¡¢¡Ø¥é¡¼¥á¥óÀÖÇ¡Ù¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÍèÅ¹¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Î¾ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤¬¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥ÜÌ¡²èÇÛ¿®¤ÎÁ°Æü¤È¤Ê¤ë1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×Ï¢ºÜÃæ¤Î¥ë¥ÝÌ¡²è¡Ø¤¹¤¹¤á¡ª¥¸¥ã¥ó¥×¤Ø¤Ã¤Ý¤³Ãµ¸¡Ââ¡Ù¡ÊÃø¡¦¥µ¥¯¥é¥¤¥¿¥±¥·¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¥³¥é¥ÜÌ¡²è¤ÎÀ©ºî²áÄø¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥ë¥ÝÌ¡²è¤òÇÛ¿®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
