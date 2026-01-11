¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¸½¤ì¤¿´üÂÔ¤Î¿·¿Í¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¥æ¡¼¥¹¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥é¥ä¥ó¡¦¥Þ¥«¥¤¥É¥¥¤È¤Ï²¿¼Ô¤«
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë´üÂÔ¤Î¿·¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¡£
FAÇÕ3²óÀï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ÂÐ¥¨¥¯¥»¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£(±Ñ3Éô)¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢10-1¤Ç¥·¥Æ¥£¤¬4²óÀï¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¥·¥Æ¥£¤Ï¿·²ÃÆþFW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯ÀèÈ¯¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢È¿ÂÐ¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¤³¤Á¤é¤â¥·¥Æ¥£¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¥é¥ä¥ó¡¦¥Þ¥«¥¤¥É¥¥¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¥Þ¥«¥¤¥É¥¥¤Ï2008Ç¯À¸¤Þ¤ì17ºÐ¤ÎFW¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥·¥Æ¥£¥æ¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤¬½éÀèÈ¯¡£86Ê¬¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤ëÉã¿Æ¤ÈÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡ØManchester Evening News¡Ù¤Ç¤Ï¥·¥Æ¥£¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¥Ú¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥ó¥À¡¼¥¹»á¤¬½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¥Þ¥«¥¤¥É¥¥¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¾ï¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍß¤·¤¬¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö(Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ)´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£Èà¤ÏÃæ¤Ç¤â³°¤Ç¤âÀÚ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡Ö¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤ä¤êÊý¡£²æ¡¹¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¥·¥Æ¥£¤ÎWG¿Ø¤Ë¤Ï¥»¥á¥ó¥è¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥à¥·¥å¤ÏÂåÉ½Àï¤ÇÎ¥Ã¦¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ü¥Ö¡¢¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤ÏÉé½ý¤È°Õ³°¤Ë¤âÁØ¤Î¸ü¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¨¥¯¥»¥¿¡¼Àï¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¥Þ¥«¥¤¥É¥¥¤ÏCB¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ì¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤Ï½ÐÈÖ¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£