¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×»Ð¤ÏËÜÅÄ¿¿ô¥¡¡¥â¥Ç¥ë¼ÓÍè¤Î·Ù´±À©Éþ»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤µºÇ¶¯¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎËÜÅÄ¼ÓÍè¤¬£±£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££²£°£²£¶Ç¯¤Î¡Ö·Ù»ëÄ££±£±£°ÈÖ¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢À©Éþ»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡»Ð¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ËÜÅÄ¿¿ô¥¤È¡¢½÷Í¥¡¦ËÜÅÄË¾·ë¡£ËÜÅÄ»°»ÐËå¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¡¼¥Ý·¯¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡¢¡Ö»ö·ï¡¦»ö¸Î¤Ï£±£±£°ÈÖ¡¡¤ªÇº¤ß»ö¤ä¿´ÇÛ»ö¤Ï¡¢¡ô£¹£±£±£°¡£·Ù»ëÄ££±£±£°ÈÖ¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤»È¤¤Ê¬¤±¤ò³§ÍÍ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦»ä¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È£Ð£Ò¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ©Éþ¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö²Ä°¦¤µºÇ¶¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢¡Ö¤À¤¤¤ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£