NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛØÖÓ¤¹¤ë¾®°ìÏº¡£¤½¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ä
1·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÂèÆó²ó¡Ö´ê¤¤¤Î¾â¡×¤ÇºÆ¤ÓÌîÅð¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤¿¤Á¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¸½¤ì¤¿·»¡¦Æ£µÈÏº¤Î¤¢¤ëÉÔ¼«Á³¤Ê°ì¸À¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Îµ¿ÏÇ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä
¡ãÂèÆó²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¸Î¶¿¤ÎÃæÂ¼¤ËÌá¤Ã¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Ï¡¢Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤Î±ïÃÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ´î¤Ö¾®°ìÏº¤Ë¡¢¼ä¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄ¾¡£
°ìÊýÀ¶¿Ü¤Ç¤Ï¡¢ÈøÄ¥Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤¬´äÁÒ¾ë¹¶¤á¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¡£
À¶¿Ü¤Ç¤Îµï»Ä¤ê¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÎËå¡¦»Ô¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¡¡¡öºê¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÄ¾¤Î½Ë¸À¤ÎÆü¡£²Ö²Ç»Ñ¤ÎÄ¾¤¬ÆÍÁ³¡¢¾®°ìÏº¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¡£
ØÖÓ¤¹¤ë¾®°ìÏº¤ÎÁ°¤Ë¡Ä
ºÆ¤ÓÌîÅð¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼¡£
Æñ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Æ¨¤ì¤¿¾®°ìÏº¤ÈÄ¾¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â¼¤ÎÃç´Ö¡¦¸¼ÂÀ¤¬µã¤¤Ê¤¬¤éÅÄ¤Î²£¤Ç¤¦¤Ê¤À¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¼ó¤Î¤Ê¤¤¿®µÈ¤ÎÂÎ¤¬¡Ä¡£
¸¼ÂÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¢¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÉÄ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿®µÈ¡£
¾®°ìÏº¤Ï¤½¤Î¼ó¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¤È¡¢Êú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤éØÖÓ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¡Ä¤ï¤·¤é¤¬²¿¤ò¤·¤¿¡Ä¡£²¿¤Ê¤ó¤¸¤ã¡¢¤³¤ì¤Ï¡¼¡ª¡×¤ÈÅ·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶«¤ó¤À¾®°ìÏº¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤¼¤«À¶¿Ü¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î·»¤ÎÆ£µÈÏº¤Î»Ñ¤¬¡£
»ø¤Ë¤Ê¤ì¡ª¾®°ìÏº¡ª
µã¤¶«¤Ö¾®°ìÏº¤òÌÜ¤ËÎ±¤á¤ë¤È¡¢Æ£µÈÏº¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¡Ä¤³¤ÎÀ¤¤¸¤ã¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤Ç¤³¤³¤Ë¤ª¤ë¤ó¤¸¤ã¡×¤È¾®°ìÏº¤Ë¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤ï¤·¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤ó¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÍè¤Æ¤ª¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤ß¤ã¤¢¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤Î¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Æ£µÈÏº¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿®Ä¹¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¾®°ìÏº¤¬¿´¤ÎÆâ¤ò¶«¤ó¤À¸å¡¢Æ£µÈÏº¤Ï¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤À¤±¤«¡©¡¡¤Ê¤éº£ÅÙ¤Ï¤ï¤·¤ÎÈÖ¤¸¤ã¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÁ°²ó¡¢½¨µÈ¤ÈÉð»Î¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÊâ¤à¤Î¤òµñÀä¤·¤¿¾®°ìÏº¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö»ø¤Ë¤Ê¤ì¡ª¾®°ìÏº¡ª¡×¤È¤½¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤Ï
ºÆÅÙÌîÅð¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼¡£
¤·¤«¤·Á°²ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ºÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÌîÅð¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ËÍè¤¿¹õ¤º¤¯¤á¤Î½¸ÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶îÃà¡£¤½¤Î½¸ÃÄ¤Ï¤µ¤é¤Ë»Ò¶¡¤ò´Þ¤á¤¿Â¼¿Í¤¿¤Á¤òµÔ»¦¡£²È¤Ë¤Þ¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Àè¤ÎÌîÅð¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÎØ¤ò¤«¤±¤ÆÈÚ¹Ô¤ò½Å¤Í¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¾Æ¤±À×¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¼¡¢¤½¤·¤Æ¿®µÈ¤Î¼ó¤òÊú¤¤¤ÆØÖÓ¤¹¤ë¾®°ìÏº¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«À¶¿Ü¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÆ£µÈÏº¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÍè¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿Æ£µÈÏº¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¤¤Ö¤«¤·¤à¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆ£µÈÏº¤É¤³¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¡©µ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ÄÃ¯¤«¤¬¼ê°ú¤¤·¤Ê¤¤¤È¿®Ä¹ÎÎÆâ¤ÇÌîÅð¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤Ê¤ó¤À¤¬¡ÄÆ£µÈÏº¡Ä¾®°ìÏº¤ò°ú¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤¿¡Ä¡©¡×¡ÖÂ¼¤¬¾Æ¤«¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤³¤Ã¤ÈÆ£µÈÏº¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾®°ìÏº¤Ë¤Ê¤¼µï¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡ã¤ï¤«¤é¤ó¡ä¤ÈÅú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÖÅú¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¥é¥¹¥È¤Ë¸íËâ²½¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´¤Æ¤¬ÉÔ²º²á¤®¤Æ¡Ä¡×¡ÖÅ·²¼¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎËÜÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ÏÊ¿µ¤¤Ç¤ä¤ê¤½¤¦(²ÈÂ²¤Ç¤¹¤éÀ¯¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¤¹¤ëÃË) ¡×¡Ö°ìÏÃ¤ÎÆ£µÈÏº¤«¤éÆóÏÃ¤Î¾â¤«¤é²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡ÄÉÔ²º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¨¡¨¡Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¡ª
¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£
Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª
½¨Ä¹¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈ¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤ÏÈ¬ÄÅ¹°¹¬¡¢¸ì¤ê¤Ï°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£