¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡ÛÅì½á¼ù¡¡Í½Áª¥é¥¹¥È£¶Ãå¤â½àÍ¥¿Ê½Ð¡Ä½é·Ø¸ú²Ì¡õ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¸µ¤Î°ÕÃÏ¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡ÖÂè£²£²²óÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÁª¼ê²ñ²ñÄ¹¾Þ¡×¤Ï£±£±Æü¡¢£³Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë£±£¸Áª¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì½á¼ù¡Ê£³£·¡á¹Åç¡Ë¤ÏÍ½ÁªºÇ½ªÆü¡¢£¸£Ò£µÏÈ¤Ç£¶Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤ÎÃù¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ£±£³°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö°ÂÄêÈÄ¤¬ÉÕ¤¤¤ÆÈùÌ¯¡£¤Ç¤â¡¢³°¤ì¤¿¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£°ÂÄêÈÄ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿£²ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï£´¡¢£±¡¢£±¡¢£²°Ì¤È²÷Áö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÌÌ¤¬Íî¤ÁÃå¤±¤Ð½½Ê¬¡¢Àï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³Æ»¤äÎÓÆ»¤Ê¤ÉÌ¤ÊÞÁõ¤Î¼«Á³Æ»¤òÁö¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¡£¡ÖËèÇ¯¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¤Î£±£¸¥¥í¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢£²·î¤Ë£³£°¥¥í¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ò»î¤·¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡£Ã£À®´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤·¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£Ìþ¤·¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÀ¶¿À¼Ò¤Ë½é·Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£½é·Ø¤Î¤´Íø±×¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£À¶¿À¼Ò¤ÏÃÎ¾¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿ÌÓÍø¸µ½¢¤â¿®¶Ä¤·¤¿µ§´ê½ê¤À¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¸µ¤Î°ÕÃÏ¡×¤È¡¢±óÀ¬Àª¤Ë¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¤Ï£±£²£Ò£µÏÈ¡£Àï¹ñÉð¾¡¦ÌÓÍø¸µ½¢¤Ð¤ê¤ÎàºöÎ¬á¤òÎý¤êÍ¥½ÐÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£