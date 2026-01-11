SixTONES¡¢¿·¶Ê¡ÖRebellion¡×¤¬¥¸¥§¥·ー½Ð±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡ÙOP¤Ë¡¡Âè1ÏÃ¤Ç½é¸ø³«
¡¡SixTONES¤Î¿·¶Ê¡ÖRebellion¡×¤¬¡¢ËÜÆü1·î11Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤Ë¤Æ½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¤Î½é²óÊüÁ÷¤È¶¦¤Ë½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¸¥§¥·ー¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤é¤È¶¦±é¡£½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¡ÖCanaria¡×¤Ï¡¢ÎëÌÚ²íÇ·¤¬¼Ä¸¶¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤ÆÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½é²ó¤ÎËë³«¤±¤ÇÎ®¤ì¤¿¡ÖRebellion¡×¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë±é½Ð¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ò°ÇÈ´¤±¤ì¤Ð¤½¤³¤ÏParadise¡Ó¡ÒËÍ¤é¤Ï¶¦ÈÈ¼Ô¡Ó¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤Ï¡¢ÀµµÁ¡¢µ¿Ç°¡¢°¦¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ë¹´ÃÖ½ê¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Î´Ø·¸¡¢¤½¤·¤Æ±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢Ã¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤òÉ½¤¹¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤µ¤È¡¢ÊÄºÉ´¶¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¼ÀÁö´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¥Á¥åー¥ó¡£Éã¿Æ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¤Ç°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æü²¼Îç¼£¤ò±é¤¸¤ë¥¸¥§¥·ー¤Ï¡¢¡Ö²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤äÎç¼£¤Î´¶¾ð¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë³Ú¶Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºîÉÊ¤È¤Î¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âè2ÏÃ¤Ï1·î18Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½¹ð±ÇÁü¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¸ø¼°Youtube¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡£Âè1ÏÃ¤Ï¸½ºß¡¢TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¡¦¥¸¥§¥·ー¡ÊSixTONES¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥É¥é¥Þ¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢SixTONES¤Î¿·¶Ê¡ØRebellion¡Ù¤¬¡¢11Æü¤Î½é²óÊüÁ÷¤Ç½é¤á¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½é²óÊüÁ÷¤Þ¤Ç°ìÀÚ¾ðÊó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÁ°¤Ë¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Î¤¨¤Ð²Î¤¦¤Û¤É¡¢²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤äÎç¼£¤Î´¶¾ð¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¶Ê¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ÓÁ°¤Î¡Ö°ÇÈ´¤±¤ì¤Ð¤½¤³¤ÏParadise¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ó¤ÎºÇ¸å¡ÖËÍ¤é¤Ï¶¦ÈÈ¼Ô¡×¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥ìー¥º¤â¥É¥é¥Þ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥ìー¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡ØRebellion¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥é¥Þ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ÎëÌÚ°¡´õÇµ¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÎç¼£¤¬¤³¤º¤¨¤òÏ¢¤ì½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò¡×――¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¬Î§Àµ¤·¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤º¤¨¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢Îç¼£¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎÃËÀ¡£Èà¤Ï¤³¤º¤¨¤ÎÆâÌÌ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¤ê¡¢»×¤ï¤Ì¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢»É·ãÅª¤Ç¼ÀÁö´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¾×Æ°¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬²Î»ì¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥·ー¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¡Ö°ÇÈ´¤±¤ì¤Ð¤½¤³¤ÏParadise¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÎç¼£¤¬¤³¤º¤¨¤ò³°¤ÎÀ¤³¦¤ØÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ØRebellion¡Ù¡¢¤¼¤ÒËè½µ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
