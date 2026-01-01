¥ì¥Ã¥Á¥§vs¥Ñ¥ë¥Þ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥»¥ê¥¨AÂè20Àá¡Û(¥ô¥£¥¢¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Þ¡¼¥ì)
¥ì¥Ã¥Á¥§ 1-2(Á°È¾1-0)¥Ñ¥ë¥Þ
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥ì]¥Ë¥³¥é¡¦¥¹¥È¥¥¥ê¥Ã¥Á(1Ê¬)
[¥Ñ]¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(64Ê¬)¡¢¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ú¥ì¥°¥ê¡¼¥Î(72Ê¬)
<Âà¾ì>
[¥ì]¥é¥á¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥À(57Ê¬)¡¢¥¥¢¥í¥ó¥À¡¦¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë(90Ê¬+3)
<·Ù¹ð>
[¥ì]¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ô¥¨¥í¥Ã¥Æ¥£(23Ê¬)¡¢¥¤¥ë¥Ù¥ë¡¦¥é¥Þ¥À¥Ë(55Ê¬)¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥«¥Ð(62Ê¬)
[¥Ñ]¥¨¥ó¥ê¥³¡¦¥Ç¥ë¥×¥é¡¼¥È(69Ê¬)
