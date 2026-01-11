¾åÅÄåºÀ¤¤¬º£µ¨½é¥¢¥·¥¹¥È¤â¡Ä¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥É¼é¤ì¤º¿·Ç¯½éÀï¥É¥í¡¼
[1.11 ¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè8Àá ¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó 2-2 ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È]
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï11Æü¡¢¿·Ç¯ºÇ½é¤È¤Ê¤ë¸ø¼°Àï¤È¤·¤Æ¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè18Àá¤Î¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥óÀï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£DFÅÏÊÕ¹ä¤È¶¦¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸ø¼°Àï5»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾30Ê¬¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ÇÁ°¿Ê¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿¾åÅÄ¤Ø·Ò¤°¡£¾åÅÄ¤Ï¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÈ¿Å¾¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯¤ÈMF¥ì¥ª¡¦¥¶¥¦¥¢¡¼¤ØÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¥¶¥¦¥¢¡¼¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ëº¸¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é17Àï18ÆÀÅÀ¤È¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÅÄ¤À¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤³¤ì¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó½é¡£Á°Æü¤Ë¤ÏºÊ¤ÎÍ³ÉÛºÚ·î¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2026Ç¯1»î¹çÌÜ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏÁ°È¾38Ê¬¡¢¾åÅÄ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬Ì£Êý¤È¹ç¤ï¤º¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢MF¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥ê¥Ù¥é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏDF¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ü¥¹¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¥Ü¥¹¤Ï¹¥¥×¥ì¡¼¤«¤é¼«¿Ø¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¾å¤ÎÅÏÊÕ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¹¤ë»×¤¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂç¤¤¯½³¤ê½Ð¤·¤Æ»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Á°È¾41Ê¬¡¢Ãæ±û¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤éMF¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥¦¥§¥ë¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¤ï¤º¤«2Ê¬¸å¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ü¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤òMF¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¤¹¤°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤á¤º¡¢3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¤è¤¦¤Ê·èÄêµ¡¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬·Ð²á¡£½ªÈ×¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾42Ê¬¡¢¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Î±¦CK¤«¤éMF¥¢¥â¥ê¡¼¥·¥ç¡¦¥Ð¥ó¡¦¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥É¥ó¥²¥ó¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¡£Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Ë·èÄêµ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤âGK¥Æ¥£¥â¥ó¡¦¥Ù¥ì¥ó¥í¥¤¥¿¡¼¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ç3ÅÀÌÜ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï11Æü¡¢¿·Ç¯ºÇ½é¤È¤Ê¤ë¸ø¼°Àï¤È¤·¤Æ¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè18Àá¤Î¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥óÀï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£DFÅÏÊÕ¹ä¤È¶¦¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸ø¼°Àï5»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾30Ê¬¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ÇÁ°¿Ê¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿¾åÅÄ¤Ø·Ò¤°¡£¾åÅÄ¤Ï¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÈ¿Å¾¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯¤ÈMF¥ì¥ª¡¦¥¶¥¦¥¢¡¼¤ØÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¥¶¥¦¥¢¡¼¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ëº¸¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏÁ°È¾38Ê¬¡¢¾åÅÄ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬Ì£Êý¤È¹ç¤ï¤º¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢MF¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥ê¥Ù¥é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏDF¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ü¥¹¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¥Ü¥¹¤Ï¹¥¥×¥ì¡¼¤«¤é¼«¿Ø¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¾å¤ÎÅÏÊÕ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¹¤ë»×¤¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂç¤¤¯½³¤ê½Ð¤·¤Æ»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Á°È¾41Ê¬¡¢Ãæ±û¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤éMF¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥¦¥§¥ë¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¤ï¤º¤«2Ê¬¸å¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ü¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤òMF¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¤¹¤°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤á¤º¡¢3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¤è¤¦¤Ê·èÄêµ¡¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬·Ð²á¡£½ªÈ×¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾42Ê¬¡¢¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Î±¦CK¤«¤éMF¥¢¥â¥ê¡¼¥·¥ç¡¦¥Ð¥ó¡¦¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥É¥ó¥²¥ó¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¡£Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Ë·èÄêµ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤âGK¥Æ¥£¥â¥ó¡¦¥Ù¥ì¥ó¥í¥¤¥¿¡¼¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ç3ÅÀÌÜ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
#¾åÅÄåºÀ¤ ¤Î¥Ê¥¤¥¹¥¢¥·¥¹¥È— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) January 11, 2026
¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é
ºÇ¸å¤Ï¥µ¥¦¥¨¥ë¤¬¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¤Î
1ÂÐ1¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÀ¤áÀèÀ©¤ËÀ®¸ù
¿·Ç¯ºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ç
¾åÅÄåºÀ¤¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤¬ÉÕ¤¯
¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè18Àá
¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó v ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È
https://t.co/j0pWKiXe5b pic.twitter.com/CwttlEzAg1