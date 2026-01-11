¡ÖÄËÉ÷À´ØÀá±ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¤Î¿Æ»Ø¤Ë¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¡©¸¶°ø¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
ÄËÉ÷¤È¤Ï¡¢²á¾ê¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÝ¼è¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¤Ê¤É¤«¤éÈ¯¾É¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£Â¤ÎÀè¤¬ÄË¤à¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¯¤·¤âÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÄËÉ÷¤Î¾É¾õ¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÄËÉ÷À´ØÀá±ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤ËÊììæ¤äÉ¨´ØÀá¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Áá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£
Áá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾É¾õ¤ä¸¶°ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÄËÉ÷À´ØÀá±ê¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖÄËÉ÷À´ØÀá±ê¡×¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¸½¤ì¤ë¾É¾õ¡¦¸¶°ø¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬´Æ½¤¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃÝÆâ ÁÛ¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¡Ë
Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¶ÐÌ³¡£¹ñÎ©Âç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢»ÔÃæÉÂ±¡¤Ë¤ÆÆâ²Ê¡¦µßµÞ¡¦ºßÂð¿ÇÎÅ¤Ê¤É´Þ¤á¤¿¿ÇÎÅ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£ÀìÌçÎÎ°è¤ÏÀìÌç¤ÏÈéÉæ¡¦ÈþÍÆÈéÉæ¡¢°ìÈÌÆâ²Ê¡¦·ÁÀ®³°²Ê¡¦ÈþÍÆ³°²Ê¤Ë¤âÃÎ¸«¡£
ÄËÉ÷À´ØÀá±ê¤Î¾É¾õ¤È¸¶°ø
ÄËÉ÷À´ØÀá±ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÄËÉ÷À´ØÀá±ê¤È¤Ï¡¢ÄËÉ÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â´ØÀá±ê¤ÎÂ¿¤¯¤ÏµÞÀÈ¯ºî¤Ç¤¢¤ë¤¿¤áÄËÉ÷È¯ºî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄËÉ÷¤È¤Ï¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÇ¢»ÀÃÍ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¶É½êÅª¤ËµÞ·ã¤Ê¼ð¤ì¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÄË¤ß¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ìë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯¤¤ÄË¤ß¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÀá¤â¸ÂÄêÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â´ØÀá¡¦»Ø¡¦¼ê´ØÀá¡¦Éª´ØÀá¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë´ØÀá¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½÷À¤è¤ê¤âÃËÀ¤ËÂ¿¤¯¡¢ÄË¤ß¤ÏÃ»»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ëÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£´ØÀá±ê¤¬È¯¾É¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢Æ°¤«¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÄË¤ß¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤ËÄË¤ß¤¬²óÉü¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÇ¢»ÀÃÍ¤¬¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏºÆÈ¯¤ò·«¤êÊÖ¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ç¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÂåÉ½Åª¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤¤¼ð¤ì¤ä±ê¾É
´ØÀá¤ÎÄË¤ß
´ØÀá¤ÎÆ°¤¤Î°²½
È¯Ç®
¤Þ¤ºÌÜÎ©¤Ã¤¿¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤È¶¯¤¤ÄË¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÀá±ê¤¬È¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¡¢ÀÖ¤¯¤Ê¤ê¼ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÄË¤ß¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤È¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ê¡¢Â¤Î´ØÀá¤Ë±ê¾É¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Êâ¹Ô¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ØÀá¤ÎÆ°¤¤â°²½¤·¤Þ¤¹¡£¹Å¤¯¤Ê¤êÆ°¤«¤»¤ëÈÏ°Ï¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È¯Ç®¤¬È¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´µÉô¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¿È¤ÎÈ¯Ç®¤¬¸½¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ÏÁ°¿¨¤ì¤¬¤Ê¤¯µÞ¤ËÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾É¾õ¤ÏÌë´Ö¤Ëµ¯¤³¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÄË¤ß¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º¸±¦¤ÎÂ¤Î¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ç¤¹¡£
Â´ØÀá¤äÂÇØ´ØÀá¤Ë¤âÈ¯¾É¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Ä¹´ü¤ËÅÏ¤Ã¤ÆØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢É¨´ØÀá¤ä¼ê»Ø¤Î´ØÀá¤Ë¤âÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ©¤Ë¸ª´ØÀá¤ä¸Ô´ØÀá¤Ê¤É¤Ë¤âÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÄË¤ß¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ì½ê¤Î¤¦¤Á°ì¤«½ê¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤Î´ØÀá¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ØÀáÊÑ·Á¤äµ¡Ç½¾ã³²¤ò¤¤¿¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
È¯¾É¤¹¤ë¸¶°ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢»ýÂ³¤¹¤ë¹âÇ¢»À·ì¾É¤Ç¤¹¡£·ìÃæ¤ÎÇ¢»ÀÃÍ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢´ØÀá¤ÎÃæ¤ËÇ¢»À¤¬Ï³¤ì½Ð¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ØÀáÆâ¤ÇÇ¢»À¤¬²ô¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ô¤òÇò·ìµå¤¬²õ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤¹¡£
¹âÇ¢»À·ì¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î°û¤ß²á¤®
¥×¥ê¥óÂÎ¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¿©ÉÊ¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®
¹âÇ¢»À·ì¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î°û¤ß²á¤®¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÏÇ¢»ÀÃÍ¤ò¾å¤²¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Ç¤¢¤ëATP¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊª¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊª¼Á¤ÏÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥×¥ê¥óÂÎ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¹½Â¤¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ï¤³¤ÎÊ¬²ò¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥×¥ê¥óÂÎ¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¤ë»þ¤ËÇ¢»À¤òÀ¸»º¤·¡¢²á¾ê¤ËÂÎÆâ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¹âÇ¢»À·ì¾É¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ï¿Õµ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢Ç¢»À¤ÏÇ¢¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ë¤è¤ê¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢Ç¢»À¤¬ÂÎÆâ¤«¤é½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎÆâ¤ËÇ¢»À¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÇ¢»À·ì¾É¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë°Ê³°¤Ë¤â¥×¥ê¥óÂÎ¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¿©ÉÊ¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥óÂÎ¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥Ðー¡¦Çò»Ò¡¦³¤»ºÊª¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿©ÉÊ¤ÎÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¿©»ö¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥×¥ê¥óÂÎ¤¬ÂÎÆâ¤ËÎ¯¤Þ¤ê¹âÇ¢»À·ì¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´ØÀáÆâ¤ËÇ¢»À¤Î²ô¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¿É¤¤ÄË¤ß¤òÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÂåÉ½Åª¤Ç¤¹¡£
30Âå¤ÎÃËÀ
·ì±ï¼Ô¤ËÄËÉ÷¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë
¿åÊ¬¤ò¤¢¤Þ¤ê¤È¤é¤Ê¤¤¿Í
·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¿Í
À¸³è½¬´·ÉÂ¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
20Âå°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤ÏÇ¢»ÀÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ç¡¢30Âå¤È¤Ê¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¹âÇ¢»À·ì¾É¤Î¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤äÀ¸³è½¬´·¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ì±ï¼Ô¤ËÄËÉ÷¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÂÎ¼Á¤ä¿©À¸³è¤¬»÷¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹âÇ¢»À·ì¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬¤ò¤¢¤Þ¤ê¤È¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¢»À¤Ï¡¢Ç¢¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿åÊ¬¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Àè½Ò¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤ÎATP¤¬ÂçÎÌ¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ATP¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¤ë¤È¥×¥ê¥óÂÎ¤¬ºî¤é¤ì¡¢¥×¥ê¥óÂÎ¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¤ÆÇ¢»À¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹âÇ¢»À·ì¾É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄËÉ÷°Ê³°¤ËÈîËþ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¿©½¬´·¤ä°û¼ò¤Ê¤É¤Î¿©À¸³è¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢È¯¾É¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
ÄËÉ÷À´ØÀá±ê¤Ï¡¢ÄË¤ß¡¦¼ð¤ì¡¦´ØÀá¤ÎÆ°¤¤Î°²½¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Á´¤¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÍÁ³¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬¸½¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤Ç°ì»þÅª¤Ë¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤â¡¢ºÆÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î¿©»ö´ÉÍý¤ä°û¼òÀ©¸Â¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¡¢¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÍ½ËÉÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌç¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
